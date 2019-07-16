ВИДЕО. Как чемпионку Уимблдона Снигур встречали в Борисполе

19:01 — Андрей Абзонь

Тут спорный момент, да действительно команда звезд с неба не хватает и в ней нужно играть, но суд...

18:55 — Сан Саныч

На конец То, Родили.

18:54 — Андрей Абзонь

Удачи. Теперь у спорт юа будет в два раза меньше новостей.

18:44 — yuriy_kent

Удачи в новом клубе. Мы в тебя верим, Руслан.