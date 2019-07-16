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ВИДЕО. Как чемпионку Уимблдона Снигур встречали в Борисполе

В финале юниорского Уимблдона киевлянка обыграла американку Алексу Ноэль

  • 16.07.2019 18:28
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ВИДЕО. Как чемпионку Уимблдона Снигур встречали в Борисполе
© Народная правда. Дарья Снигур
17-летняя украинская теннисистка украинка Дарья Снигур прибыла в Киев с трофеем юниорского Уимблдона 2019.
 
В аэропорту Борисполя чемпионку встречали родные, друзья, болельщики и журналисты.
 
Напомним, в финале юниорского Уимблдона киевлянка обыграла 10-ю сеяную американку Алексу Ноэль со счетом 6:4, 6:4. После турнира Дарья сообщила, что завершает юниорскую карьеру и будет выступать на турнирах среди взрослых.
 

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Источник — YouTube

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