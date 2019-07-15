Дарья СНИГУР: «Завершаю юниорскую карьеру»

На Austrailian Open 17-летняя Дарья Снигур дошла до полуфинала, а на Уимблдоне ей удалось взять главный трофей. После этого успеха Снигур планирует перейти во взрослый тур.

«После Australian Open не думала, что мне покорится Wimbledon, вообще не думала. Конечно, хотелось какой-то Grand Slam, потому что и 15-тысячник и 25-тысячник выигрывала, а именно Grand Slam в моей коллекции не хватало. Теперь все уже, завершаю юниорскую карьеру».

«Кто больше радовался: я или отец? Думаю, вместе. Просто папа, как никто другой знает, сколько я к этому шла, сколько ради этого трудилась».

«Мечты? Раньше были мечты, а сейчас – цели. Пока я не буду их озвучивать, но впереди, конечно, поставила их. Планка? Главное, без травм», - сказала чемпионка Уимблдона.