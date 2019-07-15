Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Впервые не следила за рейтингом и не отвлекалась»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла два подряд турнира ITF и по итогам последнего рейтинга WTA поднялась сразу на 63 позиции, достигнув рекордного для себя 63-го места.

- Во Франции ты обыграла сразу двух теннисисток из топ-100, хотя до этого в карьере у тебя была всего одна такая победа. Что помогло в этих матчах и какие встречи за эти две недели считаешь самыми успешными в плане своей игры?

- Да, это здорово, что я смогла вот так вот подряд выигрывать матчи, не заглядывая в рейтинг соперницы! После 25-тысячника в Италии, который я выиграла, я почувствовала в себе какое-то другое состояние, не такое, как обычно, хоть я и обыгрывала не суперигроков, но все же я хорошо сделала свою работу, выиграв каждый матч, и нужно сказать, они были нелегкими, и также у меня был очень непростой период!



На 25-ке в первом круге я проигрывала 3:6 1:3 0:40 и говорила себе: “Ну все, после этого матча я не буду ничего играть, не буду тренироваться, просто поеду домой на месяц и не буду думать о теннисе”. Я была очень раздражена всем, но другая часть меня всегда борется до конца. Не знаю, что случилось, но все перевернулось и я начала бороться и верить, что у меня все же есть шансы выиграть!



Самым успешным матчем, я думаю, был поединок с Мэнди Минеллой в Контрексевиле. Я очень здорово играла в тот день, была очень спокойной и рассудительной, принимала правильные решения на корте с начала встречи и до конца. Другие матчи не были такими уж супер, уже тело было зажатое очень физически и было тяжело играть расслабленно и хлёстко, поэтому приходилось больше бегать, так как девочки атаковали, но я рада, что в решающие моменты я не паниковала и могла здорово отыграть розыгрыш.



- Через неделю у тебя по плану грунтовый турнир WTA в Палермо. Будешь играть или возьмешь паузу для отдыха?

- Сейчас у меня будет два дня отдыха. В эти два дня конечно же будут входить массажи и физио упражнения, но никаких теннисных и физических тренировок. Начну только в среду потихоньку, в четверг полечу в Палермо и в субботу буду играть свой последний турнир на грунте в сезоне. Будет здорово сыграть там и посмотреть, как я смогу справляться со своими дальнейшими матчами. Сейчас я точно знаю, что на верном пути и результат будет приходить рано или поздно. Если ты трудишься и правильно мыслишь, то заслуживаешь побеждать.



- В новом рейтинге ты поднимешься на 133-е место. Это твой новый рекорд. Какие планы на вторую часть сезона? Есть уже примерный календарь турниров, ведь сейчас ты сможешь больше попадать на турниры WTA?

- Первый раз за все время я не следила за рейтингом и не изучала, какой я могу стать, если выиграю, и это меня не отвлекало и не добавляло лишнего давления.



Планов точных пока нет. Нужно будет посмотреть на какие турниры смогу попадать. Безусловно, сейчас будет проще что-то планировать, так как есть возможность увереннее попадать на турниры WTA. В первую очередь будем отталкиваться от того, как я сыграю в Палермо. Изначально план был такой: 1 августа полететь в Америку и сыграть два 60-тысячника на харде, чтобы таким образом хорошо подготовится к US Open. Затем я уже планировала не возвращаться на грунт, а играть на харде где-то в Китае или Японии - этого ещё точно это не решила. Но на этой неделе буду уже смотреть возможный график после US Open.