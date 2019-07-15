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Рейтинг WTA. Свитолина 7-я, Ястремская обошла Цуренко

Обновленный рейтинг женского тенниса

  • 15.07.2019 09:47
  • 2804 просмотра
  • 13 комментариев
Рейтинг WTA. Свитолина 7-я, Ястремская обошла Цуренко
© j48tennis.net

По итогам Уимблдона появился обновленный рейтинг женского тенниса, в котором украинка Элина Свитолина отыграла одну позицию и поднялась на 7-е место.

Лидером остается австралийка Эшли Барти.

В топ-10 наибольшего прогресса добилась румынка Симона Халеп, которая после победы на Уимблдоне отыграла 3 позиции и стала 4-й.

Что касается других украинских теннисисток, то второй ракеткой страны стала Даяна Ястремская, которая обошла Лесю Цуренко.

Наибольшего прогресса добилась Катарина Завацкая, которая отыграла сразу 63 позиции и стала 133-й.

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Источник — WTA

(5 голосов)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 15.07.2019 11:02
    +1
    Vladdal, 15.07.2019 10:46
    Мугуруса сейчас лишь бледная тень прежней Мугурусы.
    Если уж вы перешли на имена, то назовите хоть одну топовую теннисистку у которой Даяна выиграла?
    Помните два поражения от Бенчич? Тогда они в рейтинге были где-то близко. Бенчич ныне 13-я, а Даяна 34-я. Показательно, не правда ли?
    Не о чем спорить, все прекрасно понимают что если Даяна не научится играть головой топа из нее не буде, уже прозвучали прекрасные примеры, я так же добавлю слоан стивенс, которая модернизировалась и начала тщательно готовить атаки и играть в обороне, что и принесло ей шлемы, а можно как медисон киз не сделать выводы и играть в примитивный тенис, сейчас уже как остапенко не повезет, можно выдать серию побед, так ничего и не достигнув
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.07.2019 10:46
    0
    Trasher311987, 15.07.2019 10:20
    Будет, и будет стабильно первая. Теннис это агрессия а школа у нее Жюстин Энен.
    Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
    Это не футбол не баскет.
    Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
    Это концентрация психология и мощь.
    Даяна в этом году думаю поборется на us open.
    Мугуруса сейчас лишь бледная тень прежней Мугурусы.
    Если уж вы перешли на имена, то назовите хоть одну топовую теннисистку у которой Даяна выиграла?
    Помните два поражения от Бенчич? Тогда они в рейтинге были где-то близко. Бенчич ныне 13-я, а Даяна 34-я. Показательно, не правда ли?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.07.2019 10:42
    +3
    Trasher311987, 15.07.2019 10:20
    Будет, и будет стабильно первая. Теннис это агрессия а школа у нее Жюстин Энен.
    Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
    Это не футбол не баскет.
    Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
    Это концентрация психология и мощь.
    Даяна в этом году думаю поборется на us open.
    розкажіть це Халеп про непотрібність чи незначимість комбінаційного тенісу. І це людина без потужного удару і якогось атакуючого прийому. Даяні до топового рівня тенісу ще так далеко, як Україні до Євросоюзу. По суті зараз вона навіть перебуває вище у рейтингу, ніж на це заслуговує. Але це не означає, що колись за років 4-5 вона не підніметься до топів. Все ще може бути
    Ссылка
    mykola
    mykola, 15.07.2019 10:39
    0
    Vo-One8, 15.07.2019 10:13
    Не приємно дивують цьогорічні результати укр. тенісисток. Хіба, що одна Ястремська прогресує. А всі ін. здають.
    Особливо варто відмітити регрес у Марти Костюк.( Страхову не беру до уваги, оскільки на неї особливих сподівань і не було.
    Завадська здорово додає, а вот Цуренко вже втомилася від теніса.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.07.2019 10:25
    +2
    Trasher311987, 15.07.2019 10:20
    Будет, и будет стабильно первая. Теннис это агрессия а школа у нее Жюстин Энен.
    Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
    Это не футбол не баскет.
    Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
    Это концентрация психология и мощь.
    Даяна в этом году думаю поборется на us open.
    Теннис - это не агрессия, а игра. Агрессивная игра всего-лишь один из компонентов тенниса. Но его одного очень мало - нужно уметь ещё очень многое.
    Посмотрите на "мисс-агрессия" - Остапенко. Вот Даяна и превратится в такую же условную Остапенко, если не будет совершенствовать другие компоненты игры.
    Посмотрите на Осаку. Пока она лупила и только лупила - не было стабильности. Но как только начала Играть - стала первой ракеткой.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 15.07.2019 10:20
    -1
    Vladdal, 15.07.2019 10:12
    Не, не будет она первая. Пока кардинально не поменяет стиль игры. Любая защитница хорошего уровня не оставит Даяне шансов. Ей нужно научиться играть в комбинационный теннис, нужно освоить новые технический приёмы которые сейчас отсутствуют. Тогда будет прогресс.
    Будет, и будет стабильно первая. Теннис это агрессия а школа у нее Жюстин Энен.
    Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
    Это не футбол не баскет.
    Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
    Это концентрация психология и мощь.
    Даяна в этом году думаю поборется на us open.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.07.2019 10:17
    +3
    Vo-One8, 15.07.2019 10:13
    Не приємно дивують цьогорічні результати укр. тенісисток. Хіба, що одна Ястремська прогресує. А всі ін. здають.
    Особливо варто відмітити регрес у Марти Костюк.( Страхову не беру до уваги, оскільки на неї особливих сподівань і не було.
    Даяна как раз не прогрессирует. Как лупила, так и лупит. Нет ни резанных ударов, ни укороченных. Множество ошибок в ситуациях когда ошибаться нельзя. Пожалуй, прошлой осенью она выглядела даже лучше.
    То, что в рейтинге растёт - это понятно. Просто набирать она начала с осени и сейчас ей почти нечего защищать.
    Ссылка
    Vo-One8
      Vo-One8, 15.07.2019 10:13
    -1
    Не приємно дивують цьогорічні результати укр. тенісисток. Хіба, що одна Ястремська прогресує. А всі ін. здають.
    Особливо варто відмітити регрес у Марти Костюк.( Страхову не беру до уваги, оскільки на неї особливих сподівань і не було.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.07.2019 10:12
    +6
    Trasher311987, 15.07.2019 10:05
    Даяна найми психолога толкового. И ты будешь первая.
    Не, не будет она первая. Пока кардинально не поменяет стиль игры. Любая защитница хорошего уровня не оставит Даяне шансов. Ей нужно научиться играть в комбинационный теннис, нужно освоить новые технический приёмы которые сейчас отсутствуют. Тогда будет прогресс.
    Ссылка
    dp1
      dp1, 15.07.2019 10:06
    +2
    Vladdal, 15.07.2019 10:04
    Так надо
    Просто поинтересуйтесь как и за что начисляются очки, когда они списываются, и всё станет на свои места.
    Если у вас всё ещё в памяти победа на юниорском Уимблдоне, так это именно юниорский турнир - очки во взрослый разряд не идут.
    Зрозуміло.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 15.07.2019 10:05
    -4
    Даяна найми психолога толкового. И ты будешь первая.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.07.2019 10:04
    +1
    dp1, 15.07.2019 09:58
    Спеціалісти, поясніть, будь ласка, чому Снігур втратила 10 позицій.
    Так надо
    Просто поинтересуйтесь как и за что начисляются очки, когда они списываются, и всё станет на свои места.
    Если у вас всё ещё в памяти победа на юниорском Уимблдоне, так это именно юниорский турнир - очки во взрослый разряд не идут.
    Ссылка
    dp1
      dp1, 15.07.2019 09:58
    -1
    Спеціалісти, поясніть, будь ласка, чому Снігур втратила 10 позицій.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.07.2019 10:12
    +6
    Trasher311987, 15.07.2019 10:05
    Даяна найми психолога толкового. И ты будешь первая.
    Не, не будет она первая. Пока кардинально не поменяет стиль игры. Любая защитница хорошего уровня не оставит Даяне шансов. Ей нужно научиться играть в комбинационный теннис, нужно освоить новые технический приёмы которые сейчас отсутствуют. Тогда будет прогресс.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.07.2019 10:42
    +3
    Trasher311987, 15.07.2019 10:20
    Будет, и будет стабильно первая. Теннис это агрессия а школа у нее Жюстин Энен.
    Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
    Это не футбол не баскет.
    Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
    Это концентрация психология и мощь.
    Даяна в этом году думаю поборется на us open.
    розкажіть це Халеп про непотрібність чи незначимість комбінаційного тенісу. І це людина без потужного удару і якогось атакуючого прийому. Даяні до топового рівня тенісу ще так далеко, як Україні до Євросоюзу. По суті зараз вона навіть перебуває вище у рейтингу, ніж на це заслуговує. Але це не означає, що колись за років 4-5 вона не підніметься до топів. Все ще може бути
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.07.2019 10:17
    +3
    Vo-One8, 15.07.2019 10:13
    Не приємно дивують цьогорічні результати укр. тенісисток. Хіба, що одна Ястремська прогресує. А всі ін. здають.
    Особливо варто відмітити регрес у Марти Костюк.( Страхову не беру до уваги, оскільки на неї особливих сподівань і не було.
    Даяна как раз не прогрессирует. Как лупила, так и лупит. Нет ни резанных ударов, ни укороченных. Множество ошибок в ситуациях когда ошибаться нельзя. Пожалуй, прошлой осенью она выглядела даже лучше.
    То, что в рейтинге растёт - это понятно. Просто набирать она начала с осени и сейчас ей почти нечего защищать.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.07.2019 10:25
    +2
    Trasher311987, 15.07.2019 10:20
    Будет, и будет стабильно первая. Теннис это агрессия а школа у нее Жюстин Энен.
    Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
    Это не футбол не баскет.
    Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
    Это концентрация психология и мощь.
    Даяна в этом году думаю поборется на us open.
    Теннис - это не агрессия, а игра. Агрессивная игра всего-лишь один из компонентов тенниса. Но его одного очень мало - нужно уметь ещё очень многое.
    Посмотрите на "мисс-агрессия" - Остапенко. Вот Даяна и превратится в такую же условную Остапенко, если не будет совершенствовать другие компоненты игры.
    Посмотрите на Осаку. Пока она лупила и только лупила - не было стабильности. Но как только начала Играть - стала первой ракеткой.
    Ссылка
    dp1
      dp1, 15.07.2019 10:06
    +2
    Vladdal, 15.07.2019 10:04
    Так надо
    Просто поинтересуйтесь как и за что начисляются очки, когда они списываются, и всё станет на свои места.
    Если у вас всё ещё в памяти победа на юниорском Уимблдоне, так это именно юниорский турнир - очки во взрослый разряд не идут.
    Зрозуміло.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 15.07.2019 11:02
    +1
    Vladdal, 15.07.2019 10:46
    Мугуруса сейчас лишь бледная тень прежней Мугурусы.
    Если уж вы перешли на имена, то назовите хоть одну топовую теннисистку у которой Даяна выиграла?
    Помните два поражения от Бенчич? Тогда они в рейтинге были где-то близко. Бенчич ныне 13-я, а Даяна 34-я. Показательно, не правда ли?
    Не о чем спорить, все прекрасно понимают что если Даяна не научится играть головой топа из нее не буде, уже прозвучали прекрасные примеры, я так же добавлю слоан стивенс, которая модернизировалась и начала тщательно готовить атаки и играть в обороне, что и принесло ей шлемы, а можно как медисон киз не сделать выводы и играть в примитивный тенис, сейчас уже как остапенко не повезет, можно выдать серию побед, так ничего и не достигнув
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.07.2019 10:04
    +1
    dp1, 15.07.2019 09:58
    Спеціалісти, поясніть, будь ласка, чому Снігур втратила 10 позицій.
    Так надо
    Просто поинтересуйтесь как и за что начисляются очки, когда они списываются, и всё станет на свои места.
    Если у вас всё ещё в памяти победа на юниорском Уимблдоне, так это именно юниорский турнир - очки во взрослый разряд не идут.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.07.2019 10:46
    0
    Trasher311987, 15.07.2019 10:20
    Будет, и будет стабильно первая. Теннис это агрессия а школа у нее Жюстин Энен.
    Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
    Это не футбол не баскет.
    Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
    Это концентрация психология и мощь.
    Даяна в этом году думаю поборется на us open.
    Мугуруса сейчас лишь бледная тень прежней Мугурусы.
    Если уж вы перешли на имена, то назовите хоть одну топовую теннисистку у которой Даяна выиграла?
    Помните два поражения от Бенчич? Тогда они в рейтинге были где-то близко. Бенчич ныне 13-я, а Даяна 34-я. Показательно, не правда ли?
    Ссылка
    mykola
    mykola, 15.07.2019 10:39
    0
    Vo-One8, 15.07.2019 10:13
    Не приємно дивують цьогорічні результати укр. тенісисток. Хіба, що одна Ястремська прогресує. А всі ін. здають.
    Особливо варто відмітити регрес у Марти Костюк.( Страхову не беру до уваги, оскільки на неї особливих сподівань і не було.
    Завадська здорово додає, а вот Цуренко вже втомилася від теніса.
    Ссылка
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