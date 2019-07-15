Рейтинг WTA. Свитолина 7-я, Ястремская обошла Цуренко

По итогам Уимблдона появился обновленный рейтинг женского тенниса, в котором украинка Элина Свитолина отыграла одну позицию и поднялась на 7-е место.
Лидером остается австралийка Эшли Барти.
В топ-10 наибольшего прогресса добилась румынка Симона Халеп, которая после победы на Уимблдоне отыграла 3 позиции и стала 4-й.
Что касается других украинских теннисисток, то второй ракеткой страны стала Даяна Ястремская, которая обошла Лесю Цуренко.
Наибольшего прогресса добилась Катарина Завацкая, которая отыграла сразу 63 позиции и стала 133-й.
Источник — WTA
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Если уж вы перешли на имена, то назовите хоть одну топовую теннисистку у которой Даяна выиграла?
Помните два поражения от Бенчич? Тогда они в рейтинге были где-то близко. Бенчич ныне 13-я, а Даяна 34-я. Показательно, не правда ли?
Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
Это не футбол не баскет.
Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
Это концентрация психология и мощь.
Даяна в этом году думаю поборется на us open.
Если уж вы перешли на имена, то назовите хоть одну топовую теннисистку у которой Даяна выиграла?
Помните два поражения от Бенчич? Тогда они в рейтинге были где-то близко. Бенчич ныне 13-я, а Даяна 34-я. Показательно, не правда ли?
Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
Это не футбол не баскет.
Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
Это концентрация психология и мощь.
Даяна в этом году думаю поборется на us open.
Особливо варто відмітити регрес у Марти Костюк.( Страхову не беру до уваги, оскільки на неї особливих сподівань і не було.
Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
Это не футбол не баскет.
Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
Это концентрация психология и мощь.
Даяна в этом году думаю поборется на us open.
Посмотрите на "мисс-агрессия" - Остапенко. Вот Даяна и превратится в такую же условную Остапенко, если не будет совершенствовать другие компоненты игры.
Посмотрите на Осаку. Пока она лупила и только лупила - не было стабильности. Но как только начала Играть - стала первой ракеткой.
Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
Это не футбол не баскет.
Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
Это концентрация психология и мощь.
Даяна в этом году думаю поборется на us open.
Особливо варто відмітити регрес у Марти Костюк.( Страхову не беру до уваги, оскільки на неї особливих сподівань і не було.
То, что в рейтинге растёт - это понятно. Просто набирать она начала с осени и сейчас ей почти нечего защищать.
Особливо варто відмітити регрес у Марти Костюк.( Страхову не беру до уваги, оскільки на неї особливих сподівань і не було.
Просто поинтересуйтесь как и за что начисляются очки, когда они списываются, и всё станет на свои места.
Если у вас всё ещё в памяти победа на юниорском Уимблдоне, так это именно юниорский турнир - очки во взрослый разряд не идут.
Просто поинтересуйтесь как и за что начисляются очки, когда они списываются, и всё станет на свои места.
Если у вас всё ещё в памяти победа на юниорском Уимблдоне, так это именно юниорский турнир - очки во взрослый разряд не идут.
Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
Это не футбол не баскет.
Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
Это концентрация психология и мощь.
Даяна в этом году думаю поборется на us open.
Особливо варто відмітити регрес у Марти Костюк.( Страхову не беру до уваги, оскільки на неї особливих сподівань і не було.
То, что в рейтинге растёт - это понятно. Просто набирать она начала с осени и сейчас ей почти нечего защищать.
Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
Это не футбол не баскет.
Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
Это концентрация психология и мощь.
Даяна в этом году думаю поборется на us open.
Посмотрите на "мисс-агрессия" - Остапенко. Вот Даяна и превратится в такую же условную Остапенко, если не будет совершенствовать другие компоненты игры.
Посмотрите на Осаку. Пока она лупила и только лупила - не было стабильности. Но как только начала Играть - стала первой ракеткой.
Просто поинтересуйтесь как и за что начисляются очки, когда они списываются, и всё станет на свои места.
Если у вас всё ещё в памяти победа на юниорском Уимблдоне, так это именно юниорский турнир - очки во взрослый разряд не идут.
Если уж вы перешли на имена, то назовите хоть одну топовую теннисистку у которой Даяна выиграла?
Помните два поражения от Бенчич? Тогда они в рейтинге были где-то близко. Бенчич ныне 13-я, а Даяна 34-я. Показательно, не правда ли?
Просто поинтересуйтесь как и за что начисляются очки, когда они списываются, и всё станет на свои места.
Если у вас всё ещё в памяти победа на юниорском Уимблдоне, так это именно юниорский турнир - очки во взрослый разряд не идут.
Человек в свои 19 вктывает в корт Мугурусу. Человек имеет прием такой, который может себе позволить Серена только в лучшие годы. Комбинационный теннис что это???
Это не футбол не баскет.
Теннис это подача прием форхенд беэкхэнд.
Это концентрация психология и мощь.
Даяна в этом году думаю поборется на us open.
Если уж вы перешли на имена, то назовите хоть одну топовую теннисистку у которой Даяна выиграла?
Помните два поражения от Бенчич? Тогда они в рейтинге были где-то близко. Бенчич ныне 13-я, а Даяна 34-я. Показательно, не правда ли?
Особливо варто відмітити регрес у Марти Костюк.( Страхову не беру до уваги, оскільки на неї особливих сподівань і не було.
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