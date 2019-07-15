Рейтинг WTA. Свитолина 7-я, Ястремская обошла Цуренко

11:02 — Сергей Богданов

Не о чем спорить, все прекрасно понимают что если Даяна не научится играть головой топа из нее не...

10:46 — Vladdal

Мугуруса сейчас лишь бледная тень прежней Мугурусы. Если уж вы перешли на имена, то назовите хот...

10:42 — dudigo78

розкажіть це Халеп про непотрібність чи незначимість комбінаційного тенісу. І це людина без потуж...

10:39 — mykola

Завадська здорово додає, а вот Цуренко вже втомилася від теніса.