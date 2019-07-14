Завацкая выиграла 100-тысячник ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) выиграла грунтовый 100-тысячник ITF во Франции.
В финальном матче 19-летняя украинка одолела Ульрикке Эйкери (№294 WTA) из Норвегии.
Контрексвиль. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 6:4, 6:4
Отметим, что для Завацкой победа на 100-тысячнике ITF – лучшее достижение в карьере. Благодаря триумфу в Контрексвиле Катарина поднимется на 133-е место в рейтинге WTA (личный рекорд) и впервые станет пятой ракеткой Украины.
Напомним, по ходу турнира Завацкая обыграла двух теннисисток из первой сотни мирового рейтинга. Ранее у нее была всего одна такая победа в карьере.
Ранее Завацкая выиграла 25-тысячник ITF в Италии.
Источник — Sport.ua
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