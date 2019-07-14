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Завацкая выиграла 100-тысячник ITF во Франции

Крупнейшая победа в карьере украинской теннисистки

  • 14.07.2019 17:18
  • 1115 просмотров
  • 5 комментариев
Завацкая выиграла 100-тысячник ITF во Франции
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) выиграла грунтовый 100-тысячник ITF во Франции.

В финальном матче 19-летняя украинка одолела Ульрикке Эйкери (№294 WTA) из Норвегии.

Контрексвиль. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 6:4, 6:4

Отметим, что для Завацкой победа на 100-тысячнике ITF – лучшее достижение в карьере. Благодаря триумфу в Контрексвиле Катарина поднимется на 133-е место в рейтинге WTA (личный рекорд) и впервые станет пятой ракеткой Украины.

Напомним, по ходу турнира Завацкая обыграла двух теннисисток из первой сотни мирового рейтинга. Ранее у нее была всего одна такая победа в карьере.

Ранее Завацкая выиграла 25-тысячник ITF в Италии

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 14.07.2019 18:04
    +1
    Катарина просто молодчина!Так держать!
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 14.07.2019 17:41
    +2
    Якщо не помилився, сто тисяч максимальний розмір призових для ITF. Тобто, якщо перекласти на WTA, пані Катаринка виграла ну не Шолом, але Прем'єр Мандаторі .
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 14.07.2019 17:30
    +2
    Stanislav Matusevych, 14.07.2019 17:22
    Для Кати это серьезный успех. Посмотрим, насколько серьезен ее прогресс. 133-я позиция - это на 38 строчек выше ее предыдущего рейтингового рекорда. Но до топ-100 еще целых 130 очков.
    Посмотрим. Но грунт заканчивается, на харде ей будет сложнее. И всё же я рад за Катарину. Тем более, что у неё ещё много времени для того чтобы улучшить игру.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.07.2019 17:22
    +3
    Для Кати это серьезный успех. Посмотрим, насколько серьезен ее прогресс. 133-я позиция - это на 38 строчек выше ее предыдущего рейтингового рекорда. Но до топ-100 еще целых 130 очков.
    Ссылка
    frack777
      frack777, 14.07.2019 17:22
    +6
    Очень круто! Два турнира подряд выиграла! Серия из 10 побед после неудачи в квале Уимблдона!
    Ссылка
    frack777
      frack777, 14.07.2019 17:22
    +6
    Очень круто! Два турнира подряд выиграла! Серия из 10 побед после неудачи в квале Уимблдона!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.07.2019 17:22
    +3
    Для Кати это серьезный успех. Посмотрим, насколько серьезен ее прогресс. 133-я позиция - это на 38 строчек выше ее предыдущего рейтингового рекорда. Но до топ-100 еще целых 130 очков.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 14.07.2019 17:41
    +2
    Якщо не помилився, сто тисяч максимальний розмір призових для ITF. Тобто, якщо перекласти на WTA, пані Катаринка виграла ну не Шолом, але Прем'єр Мандаторі .
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 14.07.2019 17:30
    +2
    Stanislav Matusevych, 14.07.2019 17:22
    Для Кати это серьезный успех. Посмотрим, насколько серьезен ее прогресс. 133-я позиция - это на 38 строчек выше ее предыдущего рейтингового рекорда. Но до топ-100 еще целых 130 очков.
    Посмотрим. Но грунт заканчивается, на харде ей будет сложнее. И всё же я рад за Катарину. Тем более, что у неё ещё много времени для того чтобы улучшить игру.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 14.07.2019 18:04
    +1
    Катарина просто молодчина!Так держать!
    Ссылка
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