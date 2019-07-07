Завацкая выиграла турнир в Италии

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая стала победительницей турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25 тысяч, который состоялся в итальянском городе Биелла.
В финале соревнования Завацкая в двух сетах обыграла 23-летнюю египтянку Майар Шериф — 6:1, 6:3.
Завацкая прервала победную серию Шериф, которая составила 26 матчей.
Источник — Sport.ua
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