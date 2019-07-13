Завацкая вышла в финал турнира во Франции

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая поборется за титул на турнире ITF W100 во Франции

В полуфинальном матче украинская теннисистка за два часа победила вторую ракетку турнира Штефани Фегеле из Швейцарии — 4:6, 6:3, 6:3.

Завацкая впервые сыграет в финале турнира ITF с призовым фондом $100 тысяч. Соперницей Катарины в финале станет норвежка Ульрикке Эйкери.