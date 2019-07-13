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Завацкая вышла в финал турнира во Франции

Украинская теннисистка победила швейцарку Штефани Фегеле

  • 13.07.2019 20:49
  • 1124 просмотра
  • 2 комментария
Завацкая вышла в финал турнира во Франции
© btu.org.ua. Катарина Завацкая

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая поборется за титул на турнире ITF W100 во Франции

В полуфинальном матче украинская теннисистка за два часа победила вторую ракетку турнира Штефани Фегеле из Швейцарии — 4:6, 6:3, 6:3.

Завацкая впервые сыграет в финале турнира ITF с призовым фондом $100 тысяч. Соперницей Катарины в финале станет норвежка Ульрикке Эйкери.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 13.07.2019 22:26
    0
    Уже 141-ая. Возьмет титул, станет 5-ой в Украине. Удачи!
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 13.07.2019 21:40
    +1
    молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 13.07.2019 21:40
    +1
    молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 13.07.2019 22:26
    0
    Уже 141-ая. Возьмет титул, станет 5-ой в Украине. Удачи!
    Ссылка
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