Завацкая вышла в финал турнира во Франции

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая поборется за титул на турнире ITF W100 во Франции
В полуфинальном матче украинская теннисистка за два часа победила вторую ракетку турнира Штефани Фегеле из Швейцарии — 4:6, 6:3, 6:3.
Завацкая впервые сыграет в финале турнира ITF с призовым фондом $100 тысяч. Соперницей Катарины в финале станет норвежка Ульрикке Эйкери.
Источник — Sport.ua
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