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Джокович – Баутиста-Агут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча Уимблдона

  • 12.07.2019 15:05
  • 3353 просмотра
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Джокович – Баутиста-Агут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Wimbledon. Новак Джокович
В пятницу, двенадцатого июля, в полуфинале Уимблдона встретятся Новак Джокович (Сербия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания). Для 31-летнего испанца это будет первый полуфинал на турнирах Grand Slam.
 
Полуфинальный поединок пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала – 15:00 по Киеву.
 
Победитель встречи сыграет в финале с Роджером Федерером или Рафаэлем Надалем.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

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Источник — Sport.ua

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