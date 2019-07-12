Джокович – Баутиста-Агут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, двенадцатого июля, в полуфинале Уимблдона встретятся Новак Джокович (Сербия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания). Для 31-летнего испанца это будет первый полуфинал на турнирах Grand Slam.
Полуфинальный поединок пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала – 15:00 по Киеву.
Победитель встречи сыграет в финале с Роджером Федерером или Рафаэлем Надалем.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Источник — Sport.ua
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