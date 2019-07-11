Симона ХАЛЕП: «У меня больше опыта, чем у Свитолиной»

Симона Халеп (№7 WTA) прокомментировала Румынская теннисистка(№7 WTA) прокомментировала победу в полуфинале Уимблдона над украинкой Элиной Свитолиной (№8 WTA).

«Это удивительное чувство, я в восторге, но и нервничаю из-за этого. Это один из лучших моментов в моей жизни, поэтому я стараюсь как можно больше наслаждаться этим и быть счастливой, что смогла пройти в финал.

Победить сегодня было не так просто, как показывает счет на табло, потому что каждый гейм был очень затяжным. Я сражалась, чтобы выиграть этот матч. Свитолина – удивительный игрок, с ней всегда трудно играть. Я выбрала правильную тактику, была очень сильной как морально, так и физически.

У меня больше опыта, и я более спокойна на корте. За последние пять лет я многому научилась, поэтому я просто стараюсь быть лучшей версией себя каждый раз, когда я выхожу на корт и сражаюсь до конца, потому что я действительно хочу выиграть каждый матч, который играю», – сказала Халеп.