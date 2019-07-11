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Симона ХАЛЕП: «У меня больше опыта, чем у Свитолиной»

Румынская теннисистка – о дебютном выходе в финал Уимблдона

  • 11.07.2019 18:37
  • 663 просмотра
  • 1 комментарий
Симона ХАЛЕП: «У меня больше опыта, чем у Свитолиной»
© Jimmie48 Photography. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп (№7 WTA) прокомментировала победу в полуфинале Уимблдона над украинкой Элиной Свитолиной (№8 WTA).
 
«Это удивительное чувство, я в восторге, но и нервничаю из-за этого. Это один из лучших моментов в моей жизни, поэтому я стараюсь как можно больше наслаждаться этим и быть счастливой, что смогла пройти в финал.
 
Победить сегодня было не так просто, как показывает счет на табло, потому что каждый гейм был очень затяжным. Я сражалась, чтобы выиграть этот матч. Свитолина – удивительный игрок, с ней всегда трудно играть. Я выбрала правильную тактику, была очень сильной как морально, так и физически.
 
У меня больше опыта, и я более спокойна на корте. За последние пять лет я многому научилась, поэтому я просто стараюсь быть лучшей версией себя каждый раз, когда я выхожу на корт и сражаюсь до конца, потому что я действительно хочу выиграть каждый матч, который играю», – сказала Халеп.
 
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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 11.07.2019 18:40
    0
    Буду болеть за Симону в финале. Успехов ей, разумной тактики и удачи.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 11.07.2019 18:40
    0
    Буду болеть за Симону в финале. Успехов ей, разумной тактики и удачи.
    Ссылка
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