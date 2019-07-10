Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP 2019

Последние комментарии

Джулай будет комментировать АПЛ и Кубок Англии на Setanta Sports 23:07 — alefteev77 "Дмитрий Джулай будет работать на украинском языке" А що могло бути по-іншому? Це ж аксіома. Джу... 22:51 — Константин Бельбек + 22:50 — Fangold Забирайте у Медведчука частоту, и давайте её Сетанте 22:50 — Fangold Молодцы!

Зубков и Харатин - в составе Ференцвароша на матч Лиги чемпионов 22:58 — cucumber Наши реально хорошо сыграли, и Зубков и Харатин и Игнатенко! Михел Шкварка тоже неплохо смотрелся...

ФОТО. Легионеры киевского Динамо прогулялись в Альпах 22:57 — Forever_young_14 Мусорским педерастам слово не давали.

СМИ: Кайоде может покинуть Шахтер 22:43 — George Abuladze Ленивый просто, срочно продать в Бешикташ, через год переедет в Китай на правах свободного агента

Владислав ГЕЛЬЗИН: «На просмотре у Олимпика будет много иностранцев» 22:38 — hakkinen Интересно, что же это за "хвутболисты" такие из Бразилии и Израиля, если для Гельзина уже сбор в...