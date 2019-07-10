Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP 2019

Испанский теннисист Рафаэль Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир года, ATP Finals 2019, который пройдет в ноябре в Лондоне.
Это стало известно после победы Надаля в трех сетах над американцем Сэмом Куэрри (7:5, 6:2, 6:2) в четвертьфинале Уимблдона 2019.
В полуфинале испанец сыграет против швейцарца Роджера Федерера, который в четырех сетах победил японца Кэя Нисикори (4:6, 6:1, 6:4, 6:4).
Источник — Sport.ua
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