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Уимблдон. В полуфинале состоится битва Федерер - Надаль

Любителей тенниса ждет очередное классическое противостояние

  • 10.07.2019 21:00
  • 919 просмотров
  • 6 комментариев
Уимблдон. В полуфинале состоится битва Федерер - Надаль
© twitter.com/wimbledon

Сегодня завершились все матчи 1/4 финала мужской части Уимблдона.

Роджер Федерер в четырех сетах одолел Кеи Нисикори, а Рафаэль Надаль в трех сетах оказался сильнее Сэма Куэрри.

Именно Надаль и Федерер встретятся в полуфинале травяного турнира.

Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович и Роберто Баутиста Агут.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 10.07.2019 21:25
    +1
    Надаль просто монстр. 44 виннера из них 10 ейсов и всего 12 невынужденных ошибок. У Федерера к слову на один сет больше еще при том сыграл - 55 виннерсов, 12 ейсов из которых и 32 невынужденных. Честно, не вижу за счет чего Федерер сможет остановить Надаля, вся статистика за Рафу. Думаю Рафа максимум в четырех сетах закроет Роджа, один сет даю Феде, так как это все же трава. Но такого Надаля на траве, я давно не видел, бульдозер просто, сносит всех.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 10.07.2019 21:23
    +1
    Вболіватиму за Федерера до кінця.
    Ссылка
    Senator
    Senator, 10.07.2019 21:13
    0
    Не. Рафа не сделает... Трава - любимое покрытие Феди. Может быть тяжёлый матч, но Федя вытянет...
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 10.07.2019 21:13
    +1
    Після закінчення цього Вімбільдана складеться показова ситуація останніх років: Три Динозаври матимуть більше очок, ніж 8 наступних тенісистів разом узятих!
    Ссылка
    juvemu
    juvemu, 10.07.2019 21:08
    +1
    У меня такое предложение: Федерер, Надаль и Джокович начинают все турниры большого шлема с 1/2 финала, а за оставшееся одно место, пусть сражаются остальные... Все равно теннисные гении там прописываются в 100% розыгрышей, если не травмы и ранние косяки в сетке, которые их сводят на ранних стадиях(рейтинг) Надаль, Джокович и Федерер
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 10.07.2019 21:04
    -2
    Рафа сделает Федора!
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 10.07.2019 21:25
    +1
    Надаль просто монстр. 44 виннера из них 10 ейсов и всего 12 невынужденных ошибок. У Федерера к слову на один сет больше еще при том сыграл - 55 виннерсов, 12 ейсов из которых и 32 невынужденных. Честно, не вижу за счет чего Федерер сможет остановить Надаля, вся статистика за Рафу. Думаю Рафа максимум в четырех сетах закроет Роджа, один сет даю Феде, так как это все же трава. Но такого Надаля на траве, я давно не видел, бульдозер просто, сносит всех.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 10.07.2019 21:23
    +1
    Вболіватиму за Федерера до кінця.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 10.07.2019 21:13
    +1
    Після закінчення цього Вімбільдана складеться показова ситуація останніх років: Три Динозаври матимуть більше очок, ніж 8 наступних тенісистів разом узятих!
    Ссылка
    juvemu
    juvemu, 10.07.2019 21:08
    +1
    У меня такое предложение: Федерер, Надаль и Джокович начинают все турниры большого шлема с 1/2 финала, а за оставшееся одно место, пусть сражаются остальные... Все равно теннисные гении там прописываются в 100% розыгрышей, если не травмы и ранние косяки в сетке, которые их сводят на ранних стадиях(рейтинг) Надаль, Джокович и Федерер
    Ссылка
    Senator
    Senator, 10.07.2019 21:13
    0
    Не. Рафа не сделает... Трава - любимое покрытие Феди. Может быть тяжёлый матч, но Федя вытянет...
    Ссылка
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