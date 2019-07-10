Уимблдон. В полуфинале состоится битва Федерер - Надаль

Сегодня завершились все матчи 1/4 финала мужской части Уимблдона.
Роджер Федерер в четырех сетах одолел Кеи Нисикори, а Рафаэль Надаль в трех сетах оказался сильнее Сэма Куэрри.
Именно Надаль и Федерер встретятся в полуфинале травяного турнира.
Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович и Роберто Баутиста Агут.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.