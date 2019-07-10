Уимблдон. Расписание украинцев на одиннадцатое июля

В четверг, одиннадцатого июля, на Уимблдоне состоятся полуфинальные матчи у женщин.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), продолжит турнир матчем с Симоной Халеп из Румынии (№7 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 15:00 по Киеву.
Расписание будет дополнено
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.