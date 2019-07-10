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Симона ХАЛЕП: «Матч со Свитолиной будет большим испытанием»

Румынка готовится к полуфиналу Уимблдона

  • 10.07.2019 14:38
  • 1449 просмотров
  • 2 комментария
Симона ХАЛЕП: «Матч со Свитолиной будет большим испытанием»
© Wimbledon. Симона Халеп

Вчера Симона Халеп обыграла Чжан Шуай и вышла в полуфинал Уимблдона-2019, где завтра сыграет с Элиной Свитолиной.

Халеп поделилась ожиданиями от матча с украинкой:

«Следующий матч будет большим испытанием для меня. Но я отнесусь к нему, как к любому другому поединку. Я расслаблена. Я счастлива. Я мотивирована побеждать».

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Источник — Wimbledon

(6 голосов)

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Комментарии
    Sergio
      Sergio, 10.07.2019 15:20
    +1
    Думаю за счёт характера Эля может её пройти...главное вовремя включиться... Так как это было на итоговом... Вперёд красивая... Мы с тобой
    Ссылка
    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 10.07.2019 15:00
    +3
    Одеситко-тенісистко, фанати Уімблдона уже склали прогноз і з нетерпінням очікують на захоплюючий матч, щоб насолодитись тенісом вищої проби на грані можливості організмів. Елино, наперед дякую за це тобі та візаві Сімоні.
    Ссылка
    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 10.07.2019 15:00
    +3
    Одеситко-тенісистко, фанати Уімблдона уже склали прогноз і з нетерпінням очікують на захоплюючий матч, щоб насолодитись тенісом вищої проби на грані можливості організмів. Елино, наперед дякую за це тобі та візаві Сімоні.
    Ссылка
    Sergio
    online
      Sergio, 10.07.2019 15:20
    +1
    Думаю за счёт характера Эля может её пройти...главное вовремя включиться... Так как это было на итоговом... Вперёд красивая... Мы с тобой
    Ссылка
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