Симона ХАЛЕП: «Матч со Свитолиной будет большим испытанием»

Вчера Симона Халеп обыграла Чжан Шуай и вышла в полуфинал Уимблдона-2019, где завтра сыграет с Элиной Свитолиной.
Халеп поделилась ожиданиями от матча с украинкой:
«Следующий матч будет большим испытанием для меня. Но я отнесусь к нему, как к любому другому поединку. Я расслаблена. Я счастлива. Я мотивирована побеждать».
Источник — Wimbledon
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