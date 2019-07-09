Уимблдон. Расписание украинцев на десятое июля

В среду, десятого июля, на Уимблдоне сыграют украинские юниоры, а также Надежда Киченок в миксте.

Надя сыграет матч третьего круга микста. Вместе с Айсамом Куреши из Пакистана украинка сразится против пятой сеяной пары Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Квета Пешке (Чехия). Встреча состоится на корте №18. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

17-летняя Дарья Снигур сыграет в 1/8 финала юниорского турнира с Робин Монтгомери из США. Поединок назначен первым запуском на корте №16. Время начала – 13:00 по Киеву.

На том же корте вторым запуском Илья Белобородько сразится против Николаса Альвареса Вероны из Испании. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

А четвертым запуском на корте №16 Белобородько в дуэте с венгром Петером Маком начнет выступления в парном разряде против французского тандема Баптист Ансельмо / Лорис Пуррой. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Также в парном разряде начнет выступления и Эрик Ваншельбойм. В дуэте с чехом Эндрю Полсоном он сразится против шведско-вьетнамского тандема Кевин Чауд / Фуонг Ван Нгуен. Поединок назначен первым запуском на корте №17. Время начала – 13:00 по Киеву.