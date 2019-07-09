Уимблдон. Расписание украинцев на десятое июля

В среду, десятого июля, на Уимблдоне сыграют украинские юниоры, а также Надежда Киченок в миксте.
Надя сыграет матч третьего круга микста. Вместе с Айсамом Куреши из Пакистана украинка сразится против пятой сеяной пары Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Квета Пешке (Чехия). Встреча состоится на корте №18. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
17-летняя Дарья Снигур сыграет в 1/8 финала юниорского турнира с Робин Монтгомери из США. Поединок назначен первым запуском на корте №16. Время начала – 13:00 по Киеву.
На том же корте вторым запуском Илья Белобородько сразится против Николаса Альвареса Вероны из Испании. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
А четвертым запуском на корте №16 Белобородько в дуэте с венгром Петером Маком начнет выступления в парном разряде против французского тандема Баптист Ансельмо / Лорис Пуррой. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Также в парном разряде начнет выступления и Эрик Ваншельбойм. В дуэте с чехом Эндрю Полсоном он сразится против шведско-вьетнамского тандема Кевин Чауд / Фуонг Ван Нгуен. Поединок назначен первым запуском на корте №17. Время начала – 13:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.