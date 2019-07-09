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Уимблдон. Расписание украинцев на десятое июля

В среду сыграют юниоры и Надежда Киченок

  • 09.07.2019 23:03
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Уимблдон. Расписание украинцев на десятое июля
© БТУ. Айсам-уль-Хак Куреши и Надежда Киченок
В среду, десятого июля, на Уимблдоне сыграют украинские юниоры, а также Надежда Киченок в миксте.
 
Надя сыграет матч третьего круга микста. Вместе с Айсамом Куреши из Пакистана украинка сразится против пятой сеяной пары Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Квета Пешке (Чехия). Встреча состоится на корте №18. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
 
17-летняя Дарья Снигур сыграет в 1/8 финала юниорского турнира с Робин Монтгомери из США. Поединок назначен первым запуском на корте №16. Время начала – 13:00 по Киеву.
 
На том же корте вторым запуском Илья Белобородько сразится против Николаса Альвареса Вероны из Испании. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
 
А четвертым запуском на корте №16 Белобородько в дуэте с венгром Петером Маком начнет выступления в парном разряде против французского тандема Баптист Ансельмо / Лорис Пуррой. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
 
Также в парном разряде начнет выступления и Эрик Ваншельбойм. В дуэте с чехом Эндрю Полсоном он сразится против шведско-вьетнамского тандема Кевин Чауд / Фуонг Ван Нгуен. Поединок назначен первым запуском на корте №17. Время начала – 13:00 по Киеву.
 
 
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Источник — Sport.ua

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