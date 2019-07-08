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Снигур и Белобородько преодолели первый круг юниорского Уимблдона

Во втором круге одиночного разряда сыграет три представителя нашей страны

  • 08.07.2019 19:53
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Снигур и Белобородько преодолели первый круг юниорского Уимблдона
© БТУ. Дарья Снигур
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур удачно начала выступления на юниорском Уимблдоне.
 
На старте соревнований украинка одолела 17-летнюю Камилу Бартоне из Латвии, посеянную под 11-м номером.
 
Также свой матч выиграл и 18-летний Илья Белобородько, который в трех сетах переиграл 17-летнего Элиота Спиззирри из США.  
 
Уимблдон. Девушки. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Камила Бартоне (Латвия) –  6:1, 6:4
 
Уимблдон. Юноши. Первый круг
Илья Белобородько (Украина) – Элиот Спиззирри (Латвия) –  1:6, 7:5, 6:4
 
В следующем круге Снигур, которая недавно выиграла юниорский турнир первой категории на траве, сыграет против 18-летней Эрин Ричардсон из Великобритании.
 
Белобородько продолжит турнир матчем против Сунсуке Мицуи (Япония) или Николаса Альвареса Вароны (Испания).
 
Ранее во второй круг юниорского Уимблдона вышел Эрик Ваншельбойм.
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Источник — Sport.ua

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