Снигур и Белобородько преодолели первый круг юниорского Уимблдона

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур удачно начала выступления на юниорском Уимблдоне.
На старте соревнований украинка одолела 17-летнюю Камилу Бартоне из Латвии, посеянную под 11-м номером.
Также свой матч выиграл и 18-летний Илья Белобородько, который в трех сетах переиграл 17-летнего Элиота Спиззирри из США.
Уимблдон. Девушки. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Камила Бартоне (Латвия) – 6:1, 6:4
Уимблдон. Юноши. Первый круг
Илья Белобородько (Украина) – Элиот Спиззирри (Латвия) – 1:6, 7:5, 6:4
В следующем круге Снигур, которая недавно выиграла юниорский турнир первой категории на траве, сыграет против 18-летней Эрин Ричардсон из Великобритании.
Белобородько продолжит турнир матчем против Сунсуке Мицуи (Япония) или Николаса Альвареса Вароны (Испания).
Ранее во второй круг юниорского Уимблдона вышел Эрик Ваншельбойм.
Источник — Sport.ua
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