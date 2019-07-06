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Уимблдон. Ваншельбойм стартовал с победы в юниорском турнире

Украинец обыграл Леандро Риеди из Швейцарии

  • 06.07.2019 14:46
  • 556 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Ваншельбойм стартовал с победы в юниорском турнире
© БТУ. Эрик Ваншельбойм
18-летний украинский теннисист Эрик Ваншельбойм удачно начал выступления на юниорском Уимблдоне.
 
На старте соревнований украинец одолел 17-летнего Леандро Риеди из Швейцарии.
 
Уимблдон. Юноши. Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Леандро Риеди (Швейцария) –  6:3, 3:6, 6:3
 
В следующем круге Ваншельбойм сыграет против Хольгера Руне или Кевина Шахуда.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Grubermanenko
      Grubermanenko, 06.07.2019 14:51
    -1
    Что ни день то праздник,наши в огне,уже второй день радуют,вчера Эля,сегодня Эрик, Слава нации!! Слава героям!!
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