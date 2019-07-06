Уимблдон. Ваншельбойм стартовал с победы в юниорском турнире

18-летний украинский теннисист Эрик Ваншельбойм удачно начал выступления на юниорском Уимблдоне.
На старте соревнований украинец одолел 17-летнего Леандро Риеди из Швейцарии.
Уимблдон. Юноши. Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Леандро Риеди (Швейцария) – 6:3, 3:6, 6:3
В следующем круге Ваншельбойм сыграет против Хольгера Руне или Кевина Шахуда.
Источник — Sport.ua
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