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Свитолина стала первой украинкой в четвертьфинале Уимблдона

Украинцы никогда ранее не играли в четвертьфинале Уимблдона

  • 08.07.2019 16:48
  • 1117 просмотров
  • 3 комментария
Свитолина стала первой украинкой в четвертьфинале Уимблдона
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Элина Свитолина, переиграв в двух сетах хорватку Петру Мартич, вышла в четвертьфинал турнира. Для Элины выход в четвертьфинал на Уимблдоне первый в карьере и самый большой успех для украинских теннисистов в истории.

Ранее никто из украинцев до стадии четвертьфиналов не добирался. Наивысшим достижением был четвертый круг (Медведев-1994, Свитолина-2017 и Ястремская-2019).

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победителем пары Каролина Плишкова – Каролина Мухова.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 08.07.2019 17:48
    0
    А могло быть дае
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 08.07.2019 17:01
    +3
    Жду повторение итогового турнира,перед ним многие так же Свитолину списали.А почему бы и нет?
    Ссылка
    ternow
      ternow, 08.07.2019 16:53
    +6
    Поздравляю Элину!
    Ссылка
    ternow
      ternow, 08.07.2019 16:53
    +6
    Поздравляю Элину!
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 08.07.2019 17:01
    +3
    Жду повторение итогового турнира,перед ним многие так же Свитолину списали.А почему бы и нет?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 08.07.2019 17:48
    0
    А могло быть дае
    Ссылка
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