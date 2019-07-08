Свитолина стала первой украинкой в четвертьфинале Уимблдона

Элина Свитолина, переиграв в двух сетах хорватку Петру Мартич, вышла в четвертьфинал турнира. Для Элины выход в четвертьфинал на Уимблдоне первый в карьере и самый большой успех для украинских теннисистов в истории.

Ранее никто из украинцев до стадии четвертьфиналов не добирался. Наивысшим достижением был четвертый круг (Медведев-1994, Свитолина-2017 и Ястремская-2019).

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победителем пары Каролина Плишкова – Каролина Мухова.