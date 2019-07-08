Элина СВИТОЛИНА: «Потрясающе, что я вышла в четвертьфинал»

Переиграв в двух сетах хорватку Петру Мартич, Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.

«Думаю, что в первую очередь я сыграла очень хорошо, показала надежный теннис. У Петры начались трудности на старте второго сета, этот матч требовал больших физических сил. Вот почему это был трудный поединок. Поэтому я должна была оставаться сильной ментально и просто бороться. Сегодня был очень качественный матч, я отлично двигалась, мне удавалось хорошо отыграть в контратаке, я хорошо себя чувствовала.

Это потрясающе, что я вышла в четвертьфинал. Я всегда хотела выступить здесь хорошо, но раньше никак не получалось. В этом же году я чувствую себя на траве гораздо лучше, хорошо двигаюсь, я счастлива, что травма наконец меня не беспокоит. Я надеюсь быть свежей и готовой к своему следующему матчу», - сказала Свитолина.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победителем пары Каролина Мухова – Каролина Плишкова.