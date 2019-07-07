Уимблдон. Расписание украинцев на восьмое июля

В понедельник, восьмого июля, на корты Уимблдона выйдут шесть представителей Украины, двое из них сыграют стартовые матчи в юниорском турнире.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, продолжит турнир матчем с Петрой Мартич из Хорватии (№24 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

На данный момент третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет поединок четвертого круга против китаянки Чжан Шуай (№50 WTA). Матч пройдет на корте №18 первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Надежда Киченок в понедельник сыграет сразу два матча. Вторым запуском на 16-м корте Надя проведет встречу 1/8 финала парного женского разряда, где в дуэте с Эбигейл Спирс из США будет противостоять седьмому сеяному тандему Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия). Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Четвертым запуском на корте №17 Надежда сыграет матч второго круга микста. Вместе с Айсамом Куреши из Пакистана украинка сыграет против десятой сеяной пары Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Среботник (Словения). Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

18-летний Илья Белобородько стартует в юниорском турнире матчем против 17-летнего Элиота Спиззирри из США. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.