Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Уимблдон. Расписание украинцев на восьмое июля

В понедельник Свитолина и Ястремская сыграют в одно время

  • 07.07.2019 12:07
  • 771 просмотр
  • 1 комментарий
Уимблдон. Расписание украинцев на восьмое июля
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В понедельник, восьмого июля, на корты Уимблдона выйдут шесть представителей Украины, двое из них сыграют стартовые матчи в юниорском турнире.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, продолжит турнир матчем с Петрой Мартич из Хорватии (№24 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
На данный момент третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет поединок четвертого круга против китаянки Чжан Шуай (№50 WTA). Матч пройдет на корте №18 первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
Надежда Киченок в понедельник сыграет сразу два матча. Вторым запуском на 16-м корте Надя проведет встречу 1/8 финала парного женского разряда, где в дуэте с Эбигейл Спирс из США будет противостоять седьмому сеяному тандему Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия). Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Четвертым запуском на корте №17 Надежда сыграет матч второго круга микста. Вместе с Айсамом Куреши из Пакистана украинка сыграет против десятой сеяной пары Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Среботник (Словения). Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
 
18-летний Илья Белобородько стартует в юниорском турнире матчем против 17-летнего Элиота Спиззирри из США. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
 
17-летняя Дарья Снигур, которая в субботу выиграла юниорский турнир первой категории в Рохэмптоне, начнет борьбу на Уимблдоне встречей против 17-летней Камилы Бартоне из Латвии, посеянной под 11-м номером. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.07.2019 13:07
    0
    Шкода, але в Англії ставлення до наших тенісисток, як до другосортних. Грають на лівих кортах, переважно завжди першим запуском, тепер ще і в один час. І це вже 1/8, а не перше чи друге коло
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.07.2019 13:07
    0
    Шкода, але в Англії ставлення до наших тенісисток, як до другосортних. Грають на лівих кортах, переважно завжди першим запуском, тепер ще і в один час. І це вже 1/8, а не перше чи друге коло
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности