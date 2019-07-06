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Йожеф САБО: «Не поддерживаю изменения в регламенте чемпионата»

Бывший наставник «Динамо» – о матчах плей-офф за попадание в Лигу Европы

  • 06.07.2019 09:30
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Йожеф САБО: «Не поддерживаю изменения в регламенте чемпионата»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо
Бывший наставник «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что матчи плей-офф за попадание в Лигу Европы — искусственная мера.
 
- Есть ли предпосылки к тому, чтобы предстоящий чемпионат будет более конкурентоспособным, чем предыдущий?
- Конечно, есть. Правда, присутствуют вопросы к «Шахтеру», точнее, к главному тренеру команды, который пока ищет оптимальное сочетание футболистов основного состава. Но это можно списать на подготовительный период, ведь у Луиша Каштру два равноценных состава. Думаю, к началу чемпионата у горняков все встанет на свои места.
 
Верю, что интрига в борьбе за первое место будет намного интереснее, чем в прошлом первенстве, поскольку у «Динамо» состав сохранился и киевляне сделают все, чтобы выиграть золотую гонку.
 
«Зарю» возглавил Виктор Скрипник. В бытность игроком он был умным исполнителем. Полагаю, что и в качестве тренера он сможет проявить себя в Украине. По крайней мере за рубежом специалисту удалось заработать авторитет.
 
Думаю, и другие команды, заявляющие о своих притязаниях, будут им соответствовать. В частности, большего жду от «Десны», у которой есть потенциал бороться не за седьмое место, а за право участвовать в еврокубках.
 
Те специалисты, которые говорят, что в Украине нет футбола, не правы. Юношеская сборная Украины стала чемпионом мира, главная команда страны уверенно лидирует в своей отборочной группе. «Шахтер» и «Динамо» постоянно участвуют в групповых раундах еврокубков, чем не могут похвастать команды из более стабильных в финансовом плане чемпионатов, поэтому в будущее отечественного футбола я смотрю с оптимизмом. У нас есть перспективная молодежь, которую не нужно держать на скамейке запасных, а больше им доверять…
 
- Изменения в регламенте усилят интригу?
- Нет. Я это не поддерживаю. Это искусственная мера. Есть чемпионат, играйте, сражайтесь за место в первой шестерке, а кто не смог этого сделать, ведите борьбу за выживание. Неправильно, когда, к примеру, команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата четвертое место, будет играть в матчах плей-офф за право участвовать в еврокубках.
 
- Кто может стать командой-открытием?
- Сейчас трудно сказать, по крайней мере до окончания трансферного периода. «Днепр-1»? Не знаю, не знаю. Дмитрий Михайленко проделал хорошую работу, за два года заработав с подопечными место в элите, но я пока не вижу у них укрепления, которое бы могло позволить команде сражаться за высокие места. Может, «Заря», но опять же, посмотрим, как команда примет требования Виктора Скрипника. Команду покинул Александр Караваев, а это был лидер коллектива. Выше я упоминал о «Десне», поэтому жду от коллектива Александра Рябоконя прорыва в предстоящем сезоне.    
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Источник — zbirna.com

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