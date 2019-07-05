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Рафаэль НАДАЛЬ: «Каждый матч тяжелый. У меня сложная сетка»

Испанский теннисист прокомментировал победу над австралийцем Ником Кирьосом

  • 05.07.2019 04:16
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Каждый матч тяжелый. У меня сложная сетка»
© atptour.com. Рафаэль Надаль

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австралийцем Ником Кирьосом во втором круге Уимблдона со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

«В общих чертах, был очень позитивный первый сет. Трудное начало второго. Но потом я вернулся. Думаю, что немного потерял концентрацию после 4:3. Но рад, что я смог выиграть эти тай-брейки. Это матч второго тура. Не полуфинал или финал. Это просто матч второго тура. Трудный соперник для второго раунда. Честно говоря, он – тот, с кем я меньше всего хотел бы столкнуться на этой стадии.

Конечно, такие победы помогают, потому что я провёл несколько часов на корте. Я играл под давлением — должен был показать хороший теннис. Я смог найти способ пройти дальше. Теперь у меня впереди ещё один сложный противник — Цонга. Каждый матч тяжелый. У меня сложная сетка»

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Источник — Чемпионат

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