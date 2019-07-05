Рафаэль НАДАЛЬ: «Каждый матч тяжелый. У меня сложная сетка»

Хорошая статья. Правда есть другая тема - 13 человек, которые создавали этот сайт и потом отверн...

Они что то Чувствовали

только в таком клубе как дыряво-голубая дынама бульбашовая картошка может тренировать целый клуб....

дыряво-голубая дынама это твой вонючий шахтер ноунейм без базы

01:32 — serg

Элине надо проходить как можно дальше для обретения прежней уверенности в собственных силах. А то...

01:22 — serg

а букмекеры больше верят в Марию Сакари, у которой 32-й номер рейтинга