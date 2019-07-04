Уимблдон. Надаль в фантастическом матче выиграл у Кирьоса

Третий сеяный на Уимблдоне испанец Рафаэль Надаль в феноменальном по своему уровню и накалу матче одолел австралийца Ника Кирьоса (№43 ATP).
Уимблдон. Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Ник Кирьос – 6:3, 3:6, 7:6(5), 7:6(3)
В третьем круге Надаль сразится против экс-пятой ракетки мира Жо-Вильфрида Цонги из Франции.
Напомним, до сегодня Кирьос выиграл у Надаля 3 из 4 матчей не на грунте. Общий счет противостояния стал 4:3 в пользу Рафы.
Отметим, что это 50-я победа Рафаэля на Уимблдоне и 262-й выигрыш матча на турнирах Большого шлема. Больше только у Джоковича (272) и Федерера (349).
Источник — Sport.ua
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