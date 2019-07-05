ВИДЕО ДНЯ. Кирьос поиздевался над Надалем подачей снизу

Во втором круге Уимблдона испанец Рафаэль Надаль в зрелищном матче обыграл австралийца Ника Кирьоса. В одном из эпизодов Кирьос застал соперника врасплох, нестандартно исполнив подачу. Надаль такого поворота событий явно не ожидал.
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Источник — Sport.ua
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