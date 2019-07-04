Уимблдон. Людмила Киченок стартовала с победы

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с непростой победы в парном разряде Уимблдона.
В матче первого круга украинка вместе с Ракель Атаво (США) обыграла в трех сетах дуэт Мэнди Минелла (Люксембург) / Хизер Уотсон (Великобритания).
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Ракель Атаво – Мэнди Минелла / Хизер Уотсон – 6:4, 1:6, 6:4
В следующем раунде Киченок и Атаво сыграют против против немецкого тандема Анна-Лена Фридзам / Лаура Зигемунд.
Ранее во второй круг парного разряда вышли Катерина Козлова и Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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