Уимблдон. Людмила Киченок стартовала с победы

00:22 — Вадим Трикоз

ЦСКА - чемпион....как звучит, чемпион Болгарии Это сейчас звучит как чемпион....Кипра! Ну да!...

00:07 — Иван Петров

не буду смотреть Динамо матчи, пока Хацкевич в команде!

23:56 — krotyfuckyou

оно не просто мерзкое,оно есть лицо этого табора,а как говорят ПОКАЗЫВАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ,вот такое о...

23:49 — jekаfunny

Подписываюсь под каждым словом ! Не хватило достоинства иметь уважения к сопернику Не хватило му...

23:47 — jekаfunny

Так он как обычно под приходом был , как и вся команда- наркоманка Ну какой вменяемый челов...