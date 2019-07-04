Уимблдон. Киченок и Спирс вышли во второй круг парного разряда

Украинско-американская пара Надежда Киченок/Абигэйл Спирс вышла во второй круг парного разряда Уимблдона.
В поединке первого раунда Киченок и Спирс взял верх над дуэтом София Кенин/Андреа Петкович — 4:6, 6:0, 6:4.
Поединок длился 1 час 35 минут.
Во втором круге турнира Киченок и Спирс сыграют с бельгийско-шведской парой Флипкенс/Ларссон.
Источник — Sport.ua
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