Уимблдон. Расписание украинцев на пятое июля

В пятницу, пятого июля, на корты Уимблдона в соревнованиях одиночного разряда выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, продолжит турнир матчем с Марией Саккари из Греции (№32 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет поединок третьего круга против швейцарки Виктории Голубич (№81 WTA). Матч пройдет на корте №12 вторым запуском после поединка ATP Опелка – Раонич. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.