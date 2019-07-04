Уимблдон. Расписание украинцев на пятое июля

В пятницу, пятого июля, на корты Уимблдона в соревнованиях одиночного разряда выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, продолжит турнир матчем с Марией Саккари из Греции (№32 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет поединок третьего круга против швейцарки Виктории Голубич (№81 WTA). Матч пройдет на корте №12 вторым запуском после поединка ATP Опелка – Раонич. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Надежда Киченок и Абигэйл Спирс из США продолжат путь по турниру против 12-й сеянной пары Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция), которой они уступили на Ролан Гаррос. Матч пройдет первым запуском на корте №17. Время начала – 13:00 по Киеву.
Катерина Козлова и Арина Родионова, представляющая Австралию, во втором круге парного разряда сразятся с четвертой сеяной парой Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай). Встреча состоится вторым запуском на шестом корте. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.
Леся Цуренко и Александра Саснович из Беларуси померяются силами с вторыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Матч пройдет вторым запуском на корте №7. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.
Денис Молчанов в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана в первом круге микста сразится против австрийца Юргена Мельцера и россиянки Анастасии Павлюченковой. Встреча состоится вторым запуском на 11-м корте. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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