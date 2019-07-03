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СВИТОЛИНА: «Немного шокирована. Неприятно, когда такое случается»

Украинка прокомментировала матч на Уимблдоне

  • 03.07.2019 17:13
  • 1791 просмотр
  • 1 комментарий
СВИТОЛИНА: «Немного шокирована. Неприятно, когда такое случается»
© wtatennis.com

В матче второго круга Уимблдона украинская теннисистка Элина Свитолина сумела выйти в следующий раунд на отказе соперницы - Маргарита Гаспарян получила травму и не смогла продолжить встречу.

«Я немного шокирована. Неприятно, когда такое случается и твой соперник получает травму. Тебя это тоже выводит из равновесия. В конце я думала, что Гаспарян все же сможет продолжить борьбу».

«Она показывала хороший теннис, мне было сложно», - сказала Свитолина.

В следующем круге Элина сыграет против Марии Саккари.

«Меня ждет очередной тяжелый матч. За последние годы Саккари добилась прогресса и способна хорошо играть на больших турнирах», - добавила Свитолина.

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Источник — WTA

(4 голоса)

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Комментарии
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 03.07.2019 17:53
    0
    Ну теперь Эля надо играть и за себя, и за того парня, и за армянку...
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 03.07.2019 17:53
    0
    Ну теперь Эля надо играть и за себя, и за того парня, и за армянку...
    Ссылка
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