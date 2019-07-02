Даяна Ястремская – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, третьего июля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
19-летняя украинка в матче второго круга встретится с американкой Софией Кенин (№28 WTA). Матч пройдет на корте №18 третьим запуском после поединка ATP Шарди – Гоффен. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Кенин
|1-й круг
|Джорджи (6-3 6-3) №42 WTA
|Шарма (6-4 6-2) №93 WTA
Ранее девушки не встречались.
В третьем круге победительница матча сыграет против Виктории Голубич (№81 WTA) или Юлии Путинцевой (№39 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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