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Элина СВИТОЛИНА: «Я могу отлично играть на траве, чувствую себя лучше»

Украинская теннисистка с победы стартовала на Уимблдоне

  • 01.07.2019 16:57
  • 532 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Я могу отлично играть на траве, чувствую себя лучше»
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Дарьей Гавриловой в первом круге Уимблдона. Также украинка поделилась ожиданием от грядущей игры второго круга против Маргариты Гаспарян.
 
«Сейчас каждая теннисистка в форме. В наши дни у всех есть тренер по фитнесу, ментальный тренер, у всех по 20 тренеров. Вот почему каждая находится в боевой готовности, чтобы обыграть тебя, когда мы выходим на корт. Это очень тяжело и к этому нужно быть готовой, нужно быть готовой к любым испытаниям.
 
В прошлом году я выступила на Уимблдоне не очень хорошо, но за год до этого показала отличный результат. Думаю, что я могу отлично играть на траве. Мне просто нужно быть действительно сфокусированной на том, что я должна делать на корте. Для меня очень важно концентрироваться на каждом матче и не забегать наперед.
 
Если говорить о предстоящем поединке с Маргаритой Гаспарян, то сейчас я чувствую себя чуть более готовой. Я чувствую себя лучше. Мне лучше удалось восстановиться после моей травмы, так что я чувствую себя лучше физически. Посмотрим, как я буду себя чувствовать в день игры, но в любом случае я постараюсь сыграть как-то иначе на приеме и на подаче. Пока план такой. Я еще поговорю с моим тренером и он, наверное, пересмотрит, что я делала не так в той игре. Это был довольно упорный матч, в конце все решил только один брейк, я наделала каких-то глупых ошибок, как всегда», - сказала Свитолина.
 
Матч второго круга Свитолина - Гаспарян состоится 3 июля.
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 01.07.2019 17:30
    0
    Давай, Еля! Ми віримо в тебе!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 01.07.2019 17:30
    0
    Давай, Еля! Ми віримо в тебе!!!
    Ссылка
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