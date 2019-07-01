Элина Свитолина – Дарья Гаврилова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, первого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) стартует на Уимблдоне.
24-летняя украинка начнет турнир против Дарьи Гавриловой из Австралии (№78 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались 8 раз, на счету Элины 6 побед.
Во втором круге победительница матча сыграет против Маргариты Гаспарян (№61 WTA) или Анны-Лены Фридзам (№356 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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