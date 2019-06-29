Анжелик Кербер – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 29 июня, на травяном Премьере в Истборне состоится финальный поединок.
В битве за трофей сойдутся вторая и четвертая ракетки турнира Каролина Плишкова и Анжелик Кербер. Отметим, что немка пропускала полуфинал из-за снятия Онс Жабер, которая травмировалась во время турнира.
Начало финального матча в 14:30 по Киеву.
Кербер ранее дважды играла в финале Истборна (2012 и 2014), но пока не побеждала. Плишкова также проведет третий матч за титул на турнире «Nature Valley International», на ее счету одна победа в 2017 году.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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