Уимблдон. Калинина проиграла Боузковой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№135 WTA) не сумела выйти во второй раунд квалификации Уимблдона.
В полуфинальном матче отбора украинка в двух сетах проиграла Марии Боузковой из Чехии (№116 WTA).
Уимблдон. Второй круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Мария Боузкова (Чехия) – 0:6, 5:7
Ранее на этой же стадии вылетели Илья Марченко и Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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