Уимблдон. Калинина проиграла Боузковой

ОБНОВЛЕНО: Пара Остапенко / Кудерметова снялась, Надежда Киченок и Эбигейл Спирс идут дальше.

19:05 — sarnet32

Не могу понять логики наших тв каналов в приоритетности показа того или иного вида спорта. При в...

19:02 — posadena

Завтра іду на матч Україна-Росія, 3-й ряд з прапором

19:00 — Vladlen

Такой матч не показали, просто нет слов, одни выражения. Главное выиграли, всех с победой.

19:00 — sarnet32

Корида закончилась в нашу пользу)))))))

18:58 — sarnet32

КРАСАВЧИКИ!!!!!!!

18:58 — sarnet32

6-4!!!!!!!!!!!

18:57 — sarnet32

Урааааааа