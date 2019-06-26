Уимблдон. Стаховский завершил борьбу в квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№139 ATP) завершил выступления в квалификации Уимблдона.
Во втором круге отборочного турнира украинец в трех сетах проиграл Эндрю Харрису (№220 ATP) из Австралии.
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Эндрю Харрис (Австралия) – 6:3, 3:6, 3:6
В финале квалификации Харрис сразится против первого номера посева Корентена Муте из Франции (№85 ATP).
Ранее из квалификации вылетел Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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Эх, Серега, нужно было в 3й круг выходить, а там вдруг чего и лакилузером пролез бы
Эх, Серега, нужно было в 3й круг выходить, а там вдруг чего и лакилузером пролез бы
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