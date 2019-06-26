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Уимблдон. Стаховский завершил борьбу в квалификации

Украина не будет представлена в основной сетке мужского разряда

  • 26.06.2019 17:08
  • 289 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Стаховский завершил борьбу в квалификации
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№139 ATP) завершил выступления в квалификации Уимблдона.
 
Во втором круге отборочного турнира украинец в трех сетах проиграл Эндрю Харрису (№220 ATP) из Австралии.
 
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Эндрю Харрис (Австралия) – 6:3, 3:6, 3:6
 
В финале квалификации Харрис сразится против первого номера посева Корентена Муте из Франции (№85 ATP).
 
Ранее из квалификации вылетел Илья Марченко.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    LeBRON_LA
      LeBRON_LA, 26.06.2019 17:15
    0
    "Что до нынешнего турнира, то я к Wimbledon подошел в хорошей форме и наконец начал играть. Хорошо выступил в Галле, показав неплохой общий уровень тенниса."
    Эх, Серега, нужно было в 3й круг выходить, а там вдруг чего и лакилузером пролез бы
    Ссылка
    LeBRON_LA
      LeBRON_LA, 26.06.2019 17:15
    0
    "Что до нынешнего турнира, то я к Wimbledon подошел в хорошей форме и наконец начал играть. Хорошо выступил в Галле, показав неплохой общий уровень тенниса."
    Эх, Серега, нужно было в 3й круг выходить, а там вдруг чего и лакилузером пролез бы
    Ссылка
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