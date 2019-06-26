Уимблдон. Стаховский завершил борьбу в квалификации

Ти за який клуб глориш?Бо після "Волині" тебе занадто багато на "гілці" "Карпат"...

Ого навіть відслідковуєш моє перебування в темах. Я пишу не тільки про карпати, але ти напевне ж...

17:36 — Олександр Ковальов

Чемпіон Англії: 1936/37, 1967/68, Віце-чемпіон Англії: 1903/04, 1920/21, 1976/77, Володар кубку А...

17:29 — Влад Тараненко

А что, например в Ман Сити до недавного времени была какая-то история и болельщики? Не было, а те...

17:28 — DIM-C

А как же фанаты которые пришли на митинг ?

17:25 — ТОВ

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