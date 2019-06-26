Уимблдон. Марченко не смог выйти в финал квалификации

15:59 — UKRAINE FAN

Зная наших"слідчіх" какие они тупые то и в Лозане могут поржать но уже по другому поводу!

15:44 — REALIST

учасники договорняка зізналися + висновок комітету + справа слідчих .... а про що там триндить ця...

15:42 — REALIST

"Фальсифікація документів - це кримінальна справа" - добре, що гра на кантору - то не кримінальна...