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Уимблдон. Марченко не смог выйти в финал квалификации

Украинский теннисист в полуфинале отбора уступил Аттиле Балашу из Венгрии

  • 26.06.2019 15:17
  • 360 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Марченко не смог выйти в финал квалификации
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (№384 ATP) завершил выступления в квалификации Уимблдона.
 
Во втором круге отборочного турнира украинец в трех сетах проиграл Аттиле Балашу из Венгрии (№207 ATP), хотя во втором сете имел двойной матчбол.
 
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Аттила Балаш (Венгрия) – 6:2, 6:7(5), 3:6
 
В финале отбора Балаш сыграет против девятого номера посева Марселя Гранольерса из Испании (№105 ATP).
 
Отметим, что Марченко еще ни разу не доходил до финала квалификации Уимблдона (это была 4-я попытка), хотя четыре раза выступал на травяном мэйджоре в основной сетке за счет высокого места в рейтинге ATP.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    LeBRON_LA
      LeBRON_LA, 26.06.2019 15:24
    +2
    Добавлю, что во 2й партии Марченко вёл 5:1
    Ссылка
    LeBRON_LA
      LeBRON_LA, 26.06.2019 15:24
    +2
    Добавлю, что во 2й партии Марченко вёл 5:1
    Ссылка
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