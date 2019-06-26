Уимблдон. Марченко не смог выйти в финал квалификации

Украинский теннисист Илья Марченко (№384 ATP) завершил выступления в квалификации Уимблдона.
Во втором круге отборочного турнира украинец в трех сетах проиграл Аттиле Балашу из Венгрии (№207 ATP), хотя во втором сете имел двойной матчбол.
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Аттила Балаш (Венгрия) – 6:2, 6:7(5), 3:6
В финале отбора Балаш сыграет против девятого номера посева Марселя Гранольерса из Испании (№105 ATP).
Отметим, что Марченко еще ни разу не доходил до финала квалификации Уимблдона (это была 4-я попытка), хотя четыре раза выступал на травяном мэйджоре в основной сетке за счет высокого места в рейтинге ATP.
Источник — Sport.ua
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