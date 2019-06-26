ЗАВАЦКАЯ: «Один брейкпоинт из девяти – слабовато для победы»

- Перед Wimbledon я провела качественную работу, и к турниру подошла в еще лучшей форме, чем к Roland Garros. Настроение в день матча – в боевом порядке.

Накануне встречи с Хон ночью и утром лил дождь, поэтому во время матча мяч проскальзывал по траве, к чему я привыкала пару геймов. Соперница здорово подает, но одной из основных причин поражения я вижу слабую реализацию брейкпоинтов. Причем я действовала совсем не так, как при счете, например 15/15. У меня было девять брейкпоинтов, но я воспользовалась только одним.

Кроме того, не удержала собственную подачу в начале первого и второго сета, что давало ей преимущество. Увы, я не сыграла так, как это получается на тренировках. И это нормально. Все же во время матча больше переживаешь. Впрочем, вижу, к чему стремиться – надо быть на корте более расслабленной.

- Как вы приняли поражение?

- Все поражения я воспринимаю тяжело и мне сложно выйти из того состояния, в которое я себя ввожу. Надо стараться легче воспринимать проигрыши, спокойнее на них смотреть. Через день-два я уже могу увидеть в поражении что-то позитивное для себя.

...Конечно, расстроилась, потому что не показала тот теннис, который в состоянии показать. Сыграла нормально. Местами даже здорово, но этого было недостаточно. Хон – крепкий соперник, и у нее есть слабые места, но у меня не получилось в полной мере их коснуться.

- Финал квалификации Roland Garros оставил след куда глубже?

- Сравнивая финал квала в Париже, тогда, безусловно, было еще обиднее. Помню, после матча сильно распереживалась, но в целом турнир ведь получился успешным. Сейчас же осталось ощущение, будто воспользовалась лишь половиной своей обычной силы. При этом, понимая, что умею и могу показывать максимум.

- Какие в целом были ожидания от дебютного Wimbledon?

- Никаких серьезных ожиданий, как таковых. Конечно, хотелось пройти квал. Лично для меня, квалификация – это отдельный турнир. Поэтому, пройди я в основу, там уже цели могли бы подкорректироваться.

В целом я осталась довольна подготовкой к траве, поскольку поменяла свою игру: била ниже над сеткой, плоско, чтобы мяч проскальзывал, расслабляла кисть при глубоких ударах и приемах. И многое мне удавалось. Жаль, что даже выложившись полностью, никто тебе не даст гарантии, что результат будет таким, каким хочешь.

- Какие ближайшие турниры обозначены в графике в преддверии заключительной остановки на «Большом шлеме» – US Open-2019?

- Очень вероятно уже в понедельник выступлю на ITF-«грунтовике» в итальянской Биелле, как бы ни было сложно перестраиваться на 25k после Wimbledon. Далее – либо 100k во Франции, либо 125k в Швеции [Бастад]; WTA International в Швейцарии [Лозанна] и такой же WTA International в итальянском Палермо или Юрмале (Латвия). То есть по плану – провести четыре турнира на земле.

Конечно, неплохо было бы в ближайшее время выиграть турнир WTA, но главная задача перед собой – оставаться на позитиве, продолжать свой путь и упорно тренироваться. Рано или поздно это даст свои плоды. Стоит только сохранить правильный настрой, показать стабильность во время тренировочного процесса, как результат не заставит себя ждать в виде победных матчей.