Истборн. Матчи Ястремской и Надежды Киченок перенесены на среду

Во вторник, 25 июня, украинки Даяна Ястремская и Надежда Киченок должны были сыграть поединки первого круга на травяном турнире категории Премьер в Истборне.

Но из-за неприятностей с погодой, которые начались еще со вчерашнего дня, данные матчи были перенесены на среду.

Напомним, Даяна в дуэте с Ариной Соболенко из Беларуси в стартовом матче сыграет против вторых сеяных австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай.

Надя в тандеме с Эбигейл Спирс (США) начнет турнир поединком против Вероники Кудерметовой (Россия) и Алены Остапенко (Латвия).