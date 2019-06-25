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Истборн. Матчи Ястремской и Надежды Киченок перенесены на среду

Украинки не успели во вторник сыграть поединки парного разряда

  • 25.06.2019 22:30
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Истборн. Матчи Ястремской и Надежды Киченок перенесены на среду
© lta.org.uk
Во вторник, 25 июня, украинки Даяна Ястремская и Надежда Киченок должны были сыграть поединки первого круга на травяном турнире категории Премьер в Истборне.
 
Но из-за неприятностей с погодой, которые начались еще со вчерашнего дня, данные матчи были перенесены на среду.
 
Напомним, Даяна в дуэте с Ариной Соболенко из Беларуси в стартовом матче сыграет против вторых сеяных австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай.
 
Надя в тандеме с Эбигейл Спирс (США) начнет турнир поединком против Вероники Кудерметовой (Россия) и Алены Остапенко (Латвия).
 
Во вторник из одиночного разряда вылетели Элина Свитолина и Леся Цуренко.
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Источник — Sport.ua

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