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Истборн. Свитолина снова проиграла на траве

На этот раз первая ракетка Украины уступила француженке Ализе Корне

  • 25.06.2019 15:25
  • 1431 просмотр
  • 10 комментариев
Истборн. Свитолина снова проиграла на траве
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) проиграла матч второго раунда на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
 
В матче против Ализе Корне из Франции (№55 WTA) украинка уступила в двух сетах.
 
Истборн. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 6:7(3)
 
Матч между Свитолиной и Корне начался еще в понедельник, но дождливая погода не дала его доиграть. Казалось, что это было на руку украинке, ведь Элина вчера явно не блистала. Француженка играла гораздо опаснее и разнообразнее, полностью заслуживая на победу еще в первый игровой день.
 
После возобновления поединка во вторник, Свитолина немного добавила и у нее появились кое-какие шансы против далеко на самой сильной соперницы на травяных покрытиях. Сначала Элина отыграла брейк, который «висел» со вчера, после чего отбилась от матчбола в десятом гейме и перевела партию на тай-брейк. Но сравнять счет по сетах не получилось, украинка проиграла третий тай-брейк в сезоне (из 6) и завершила выступления в Истборне.
 
Дальше подготовка к Уимблдону и ожидание жеребьевки, хотя в такой форме пройти даже 1-2 круга будет неплохим достижением. Травяной Grand Slam вряд ли будет какой-то целью украинки, но пора уже приходить в себя и готовиться к серии американских турниров.
 
В 1/8 финала Корне сыграет против Чжан Шуай или Дарьи Гавриловой.
 
Отметим, что это седьмое поражение украинки в девяти последних матчах. На этой неделе Элину в рейтинге может обойти только Слоан Стивенс, которой для этого нужен выход в финал.
 
Корне выиграла всего третий матч в Истборне с 2008 года, всего дважды пропустив этот травяной турнир.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.06.2019 15:46
    0
    Короче, я ничего не потерял, не смотрев. Элина ожидаемо проиграла, как и девчата в квале Уимблдона, Леся настолько же ожидаемо дожала казашку.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 25.06.2019 15:46
    0
    Те, що такі провали в кар'єрі трапляються майже у всіх — це зрозуміло. Головне, щоб це не був вже пройдений пік і далі тільки гірше.
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 25.06.2019 15:44
    0
    Картина Репина : Приплыли !
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 15:43
    0
    Саша Зардунов, 25.06.2019 15:38
    Да ей все это уже не очень и нужно
    В принципі є сенс у цій думці. Заробила грошей, відчула розкішне життя, перестала грати за збірну, а тепер і за себе не може
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 25.06.2019 15:38
    +1
    Да ей все это уже не очень и нужно
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 15:36
    +1
    В що перетворилась Світоліна - навіть важко сказати. Тепер як у боксі після нокауту їй необхідно 2-3 перемоги поспіль, щоб отямиттсь
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 25.06.2019 15:32
    0
    Такими темпами скоро будет пора заканчивать карьеру...
    Ссылка
    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 25.06.2019 15:32
    0
    Як тут не згадати про Бушар, важко вийти з психологічної ями. Хоча виграти другий сет могла
    Ссылка
    Nikolay Kirienko
    online
      Nikolay Kirienko, 25.06.2019 15:32
    +3
    Попробовала секс и теннис ушел.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 15:28
    0
    Пригадався віршик
    " Я увидел шубу на тебе, это был песец"
    Ссылка
    Nikolay Kirienko
    online
      Nikolay Kirienko, 25.06.2019 15:32
    +3
    Попробовала секс и теннис ушел.
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 25.06.2019 15:38
    +1
    Да ей все это уже не очень и нужно
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 15:36
    +1
    В що перетворилась Світоліна - навіть важко сказати. Тепер як у боксі після нокауту їй необхідно 2-3 перемоги поспіль, щоб отямиттсь
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.06.2019 15:46
    0
    Короче, я ничего не потерял, не смотрев. Элина ожидаемо проиграла, как и девчата в квале Уимблдона, Леся настолько же ожидаемо дожала казашку.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 25.06.2019 15:46
    0
    Те, що такі провали в кар'єрі трапляються майже у всіх — це зрозуміло. Головне, щоб це не був вже пройдений пік і далі тільки гірше.
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 25.06.2019 15:44
    0
    Картина Репина : Приплыли !
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 15:43
    0
    Саша Зардунов, 25.06.2019 15:38
    Да ей все это уже не очень и нужно
    В принципі є сенс у цій думці. Заробила грошей, відчула розкішне життя, перестала грати за збірну, а тепер і за себе не може
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 25.06.2019 15:32
    0
    Такими темпами скоро будет пора заканчивать карьеру...
    Ссылка
    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 25.06.2019 15:32
    0
    Як тут не згадати про Бушар, важко вийти з психологічної ями. Хоча виграти другий сет могла
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 15:28
    0
    Пригадався віршик
    " Я увидел шубу на тебе, это был песец"
    Ссылка
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