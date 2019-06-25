Истборн. Свитолина снова проиграла на траве

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) проиграла матч второго раунда на травяном турнире серии Премьер в Истборне.

В матче против Ализе Корне из Франции (№55 WTA) украинка уступила в двух сетах.

Истборн. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 6:7(3)

Матч между Свитолиной и Корне начался еще в понедельник, но дождливая погода не дала его доиграть. Казалось, что это было на руку украинке, ведь Элина вчера явно не блистала. Француженка играла гораздо опаснее и разнообразнее, полностью заслуживая на победу еще в первый игровой день.

После возобновления поединка во вторник, Свитолина немного добавила и у нее появились кое-какие шансы против далеко на самой сильной соперницы на травяных покрытиях. Сначала Элина отыграла брейк, который «висел» со вчера, после чего отбилась от матчбола в десятом гейме и перевела партию на тай-брейк. Но сравнять счет по сетах не получилось, украинка проиграла третий тай-брейк в сезоне (из 6) и завершила выступления в Истборне.

Дальше подготовка к Уимблдону и ожидание жеребьевки, хотя в такой форме пройти даже 1-2 круга будет неплохим достижением. Травяной Grand Slam вряд ли будет какой-то целью украинки, но пора уже приходить в себя и готовиться к серии американских турниров.

В 1/8 финала Корне сыграет против Чжан Шуай или Дарьи Гавриловой.