Илья МАРЧЕНКО: «Будем откровенны – мне повезло с сеткой»

«Будем откровенны – мне повезло с сеткой. Марко Трунджеллити обычно играет один матч на траве в сезоне. Тем не менее для меня сейчас каждая победа на вес золота. По части физического самочувствия – все в порядке. Правда, были проблемы другого характера – я устал уже во втором гейме от волнения.

В последнее время чувствую себя не в своей тарелке на корте. И благодаря «замечательной» организации «челленджера» в Колумбусе, сегодня было еще тяжелее. Дело в том, что мы там выступали без болбоев, что, кстати, прямо противоречит правилам. Поэтому сегодня понадобилось какое-то время, чтобы найти нужный ритм.

Еще ведь надо и в 25 секунд вложиться, что без часов на корте, лично мне кажется довольно странным правилом.

План на игру был прост – мне требовалось его давить скоростью, чаще менять направления. На траве ему сложнее защищаться, чем на харде или грунте. Очень удачно сложилась концовка второго сета. Мне удалось вернуть брейк и спасти сетбол», - сказал Марченко.

Во втором круге отбора Марченко сыграет против Аттилы Балаша из Венгрии (№207 ATP).