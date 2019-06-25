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Илья МАРЧЕНКО: «Будем откровенны – мне повезло с сеткой»

Украинский теннисист вышел в полуфинал квалификации Уимблдона

  • 25.06.2019 11:52
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Илья МАРЧЕНКО: «Будем откровенны – мне повезло с сеткой»
© БТУ. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (№384 ATP) прокомментировал победу над Марко Трунджеллити в первом матче квалификации на Уимблдон-2019.
 
«Будем откровенны – мне повезло с сеткой. Марко Трунджеллити обычно играет один матч на траве в сезоне. Тем не менее для меня сейчас каждая победа на вес золота. По части физического самочувствия – все в порядке. Правда, были проблемы другого характера – я устал уже во втором гейме от волнения.
 
В последнее время чувствую себя не в своей тарелке на корте. И благодаря «замечательной» организации «челленджера» в Колумбусе, сегодня было еще тяжелее. Дело в том, что мы там выступали без болбоев, что, кстати, прямо противоречит правилам. Поэтому сегодня понадобилось какое-то время, чтобы найти нужный ритм.
 
Еще ведь надо и в 25 секунд вложиться, что без часов на корте, лично мне кажется довольно странным правилом.
 
План на игру был прост – мне требовалось его давить скоростью, чаще менять направления. На траве ему сложнее защищаться, чем на харде или грунте. Очень удачно сложилась концовка второго сета. Мне удалось вернуть брейк и спасти сетбол», - сказал Марченко.
 
Во втором круге отбора Марченко сыграет против Аттилы Балаша из Венгрии (№207 ATP). 
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Источник — XSport

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