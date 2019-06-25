Уимблдон. Три украинки сыграют в квалификации

Ангелина Калинина (№135) в первом раунде квалификации Уимблдона встретится с грузинкой Мариам Болквадзе (№219). Калинина дважды играла в квалификации Уимблдона в 2015 и 2018 годах.







Марта Костюк (№180) на старте отбора сыграет против 30-й сеяной россиянки Анны Калинской (№144). Костюк уступила ей в двух предыдущих встречах: в 2017 году в квалификации турнира WTA на Мальорке, а в прошлом сезоне в полуфинале турнира ITF Шэньжэне. В прошлом сезоне киевлянка впервые выступила в квалификации и проиграла в финальном раунде.







Катарина Завацкая (№197) в первом матче встретится с Присциллой Хон (№133) из Австралии, посеянной под 23-м номером. Отметим, что Завацкая дебютирует на травяном «мэйджоре».







В основной сетке Уимблдона заявлены четыре представительницы Украины.