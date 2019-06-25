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Уимблдон. Три украинки сыграют в квалификации

Калинина, Костюк и Завацкая начнут борьбу за места в основной сетке турнира

  • 25.06.2019 01:04
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Уимблдон. Три украинки сыграют в квалификации
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Ангелина Калинина (№135) в первом раунде квалификации Уимблдона встретится с грузинкой Мариам Болквадзе (№219). Калинина дважды играла в квалификации Уимблдона в 2015 и 2018 годах.



Марта Костюк (№180) на старте отбора сыграет против 30-й сеяной россиянки Анны Калинской (№144). Костюк уступила ей в двух предыдущих встречах: в 2017 году в квалификации турнира WTA на Мальорке, а в прошлом сезоне в полуфинале турнира ITF Шэньжэне. В прошлом сезоне киевлянка впервые выступила в квалификации и проиграла в финальном раунде.



Катарина Завацкая (№197) в первом матче встретится с Присциллой Хон (№133) из Австралии, посеянной под 23-м номером. Отметим, что Завацкая дебютирует на травяном «мэйджоре».



В основной сетке Уимблдона заявлены четыре представительницы Украины.

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Источник — Большой теннис Украины

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