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Четверо украинок сыграют в основной сетке Уимблдона

Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова заявлены в основную сетку

  • 22.05.2019 01:15
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Четверо украинок сыграют в основной сетке Уимблдона
© БТУ. Украинские теннисистки
Организаторы Уимблдона 2019 обнародовали список теннисисток, которые заявились в основную сетку. 
 
Он состоит из 104 участниц, среди которых – 4 теннисистки из Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.
 
Так называемым правом защищённого рейтинга решили воспользоваться три теннисистки: американки Шелби Роджерс и Коко Вандевей, а также немка Лаура Зигемунд.

См. также: полный список заявок на Уимблдон
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Источник — Sport.ua

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