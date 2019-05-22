Четверо украинок сыграют в основной сетке Уимблдона

кажете росія обіграла основу? хммм цікаво а де ж тоді Хедман,Стролман,Карлсон,Бекстром,Берглун д,...

Мож фрицы и чехов кинут, как и финнов. Вполне могут.

Всё понятно. Если вздуют, то студентов. А если отжарят, то профессионалы.

01:36 — zdobny

Он без контракта, вот и не поехал, не стал рисковать.

01:28 — Виталий Манько

Второй период 6-0,россияне шведов не заметили..третий уже был формальностью..по-факту 7-4 итоговы...

01:21 — Miro Basyuk

чого ж тоді Проворов не поїхав? філа в плов не попала,можливо він відмовився що навряд,або ж повв...

01:17 — симон петлюра

все команды стартуют с нуля победа будет у тех кто силы правильно распределил и тактику подобрал ...