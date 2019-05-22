Четверо украинок сыграют в основной сетке Уимблдона

Организаторы Уимблдона 2019 обнародовали список теннисисток, которые заявились в основную сетку.
Он состоит из 104 участниц, среди которых – 4 теннисистки из Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.
Так называемым правом защищённого рейтинга решили воспользоваться три теннисистки: американки Шелби Роджерс и Коко Вандевей, а также немка Лаура Зигемунд.
См. также: полный список заявок на Уимблдон
См. также: полный список заявок на Уимблдон
Источник — Sport.ua
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