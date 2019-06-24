Рейтинг ATP. Стаховский опустился на 16 строчек

На прошлой недели мужчины играли два турнира категории ATP 500 (Лондон и Галле). Любопытно, что оба титула достались опытным 37-летним теннисистам: Роджеру Федерере и Фелисиано Лопесу. И если 10-й трофей швейцарца в Галле никого не удивили, то испанец не выигрывал турниров ATP ровно два года.

Благодаря этому триумфу , Лопес поднялся сразу на 60 позиций в мировом рейтинге и немного не дотянул до топ-50. Финалисты обоих турниров Жиль Симон и Давид Гоффен добавили 13 и 10 строчек соответственно и вернулись в топ-30.

В первой десятке без изменений.



Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский потерял очки за прошлогоднюю победу на челленджере в Илкли и опустился на 16 позиций. У остальных наших спортсменом мало что изменилось.

Украинцы в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке есть несколько перестановок. Александр Зверев вернулся в число восьми лучших, подвинув Фабио Фоньини. Также сделали рокировку Даниил Медведев и Кеи Нисикори.

Чемпионская гонка ATP