Истборн. Ястремская и Надежда Киченок узнали соперниц в парном разряде

Состоялась жеребьевка основной сетки парного разряда на травяном турнире категории Премьер в Истборне.

Даяна Ястремская в дуэте с Ариной Соболенко из Беларуси в стартовом матче сыграют против вторых сеяных австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай.

Надежда Киченок и Эбигейл Спирс (США) начнут турнир поединком против Вероники Кудерметовой (Россия) и Алены Остапенко (Латвия).