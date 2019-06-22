Истборн. Ястремская и Надежда Киченок узнали соперниц в парном разряде

Состоялась жеребьевка основной сетки парного разряда на травяном турнире категории Премьер в Истборне.
Даяна Ястремская в дуэте с Ариной Соболенко из Беларуси в стартовом матче сыграют против вторых сеяных австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай.
Надежда Киченок и Эбигейл Спирс (США) начнут турнир поединком против Вероники Кудерметовой (Россия) и Алены Остапенко (Латвия).
Напомним, Ястремская сыграет также и в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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