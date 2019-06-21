Винус Уильямс – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 21 июня, вторая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) сыграет четвертьфинальный поединок на турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Ее соперницей станет экс-первая ракетка мира Винус Уильямс (США).
Ориентировочное время начала матча – 17:50 по Киеву.
В полуфинале победительница матча сыграет против Барборы Стрыцовой из Чехии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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