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Илкли. Костюк не смогла выйти во второй круг

16-летняя украинка проиграла в первом матче основной сетки

  • 19.06.2019 15:24
  • 361 просмотр
  • 4 комментария
Илкли. Костюк не смогла выйти во второй круг
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№180 WTA) завершила выступления на травяном 100-тысячнике ITF в британском Илкли.
 
В поединке первого раунда 16-летняя украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла еще одному квалифаеру Робин Андерсон из США (№175 WTA).
 
Илкли. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Робин Андерсон (США) – 6:4, 6:7(0), 2:6
 
Во втором круге Андерсон сыграет против Моники Никулеску из Румынии (№142 WTA).
 
Напомним, в прошлогоднем финале основного турнира еще одна украинка Даяна Ястремская проиграла Терезе Смитковой из Чехии.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 19.06.2019 15:37
    0
    Vladlen, 19.06.2019 15:33
    Наши соревнуются кто красивее проиграет выигранный матч. Вчера Даяна чудила, сегодня Марта. Полный контроль над игрой, осталось выиграть только один гейм и тут началось. Все таки без психолога ну ни как они не смогут справится.
    Не кажи. Одна краще за іншу. Але впевнено перемагає Еліна
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 19.06.2019 15:35
    0
    Вчора поразка Даяни з рахунку 4-2 в 2-му сеті, сьогодні вже Марта з 7-5 5-2 програла свій матч. Засмучує така ситуація, але загалом вже багато в 2019 таких поразок українок у 3-х сетах ми побачили...
    Щодо Марти, ніби й нічого страшного сьогодні не сталося: 26 річка тітка обіграла 16-річну дівчинку. Жаль що іранця не видно поряд із Мартою. З ним у Мартусі в Страсбурзі було набагато менше "психів" на корті. Зараз Костюк треба відпочити і вже через тиждень грати квал до Уілу, де розігрується більше очок і призових, ніж у Ілклі.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 19.06.2019 15:33
    +4
    Наши соревнуются кто красивее проиграет выигранный матч. Вчера Даяна чудила, сегодня Марта. Полный контроль над игрой, осталось выиграть только один гейм и тут началось. Все таки без психолога ну ни как они не смогут справится.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 19.06.2019 15:32
    +3
    Ладно... Все равно остаюсь при своем... Мне игра Марты понравилась... В целом увидел позитив... Смотреть я правда перестал с 5:5 второго сета, так что негатив то я и не видел почти)))
    Где б такого шамана взять, который бы как-то вправил Мартыны мозги?
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 19.06.2019 15:33
    +4
    Наши соревнуются кто красивее проиграет выигранный матч. Вчера Даяна чудила, сегодня Марта. Полный контроль над игрой, осталось выиграть только один гейм и тут началось. Все таки без психолога ну ни как они не смогут справится.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 19.06.2019 15:32
    +3
    Ладно... Все равно остаюсь при своем... Мне игра Марты понравилась... В целом увидел позитив... Смотреть я правда перестал с 5:5 второго сета, так что негатив то я и не видел почти)))
    Где б такого шамана взять, который бы как-то вправил Мартыны мозги?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 19.06.2019 15:37
    0
    Vladlen, 19.06.2019 15:33
    Наши соревнуются кто красивее проиграет выигранный матч. Вчера Даяна чудила, сегодня Марта. Полный контроль над игрой, осталось выиграть только один гейм и тут началось. Все таки без психолога ну ни как они не смогут справится.
    Не кажи. Одна краще за іншу. Але впевнено перемагає Еліна
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 19.06.2019 15:35
    0
    Вчора поразка Даяни з рахунку 4-2 в 2-му сеті, сьогодні вже Марта з 7-5 5-2 програла свій матч. Засмучує така ситуація, але загалом вже багато в 2019 таких поразок українок у 3-х сетах ми побачили...
    Щодо Марти, ніби й нічого страшного сьогодні не сталося: 26 річка тітка обіграла 16-річну дівчинку. Жаль що іранця не видно поряд із Мартою. З ним у Мартусі в Страсбурзі було набагато менше "психів" на корті. Зараз Костюк треба відпочити і вже через тиждень грати квал до Уілу, де розігрується більше очок і призових, ніж у Ілклі.
    Ссылка
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