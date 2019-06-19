Илкли. Костюк не смогла выйти во второй круг

Украинская теннисистка Марта Костюк (№180 WTA) завершила выступления на травяном 100-тысячнике ITF в британском Илкли.
В поединке первого раунда 16-летняя украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла еще одному квалифаеру Робин Андерсон из США (№175 WTA).
Илкли. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Робин Андерсон (США) – 6:4, 6:7(0), 2:6
Во втором круге Андерсон сыграет против Моники Никулеску из Румынии (№142 WTA).
Напомним, в прошлогоднем финале основного турнира еще одна украинка Даяна Ястремская проиграла Терезе Смитковой из Чехии.
Источник — Sport.ua
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Щодо Марти, ніби й нічого страшного сьогодні не сталося: 26 річка тітка обіграла 16-річну дівчинку. Жаль що іранця не видно поряд із Мартою. З ним у Мартусі в Страсбурзі було набагато менше "психів" на корті. Зараз Костюк треба відпочити і вже через тиждень грати квал до Уілу, де розігрується більше очок і призових, ніж у Ілклі.
Где б такого шамана взять, который бы как-то вправил Мартыны мозги?
Где б такого шамана взять, который бы как-то вправил Мартыны мозги?
Щодо Марти, ніби й нічого страшного сьогодні не сталося: 26 річка тітка обіграла 16-річну дівчинку. Жаль що іранця не видно поряд із Мартою. З ним у Мартусі в Страсбурзі було набагато менше "психів" на корті. Зараз Костюк треба відпочити і вже через тиждень грати квал до Уілу, де розігрується більше очок і призових, ніж у Ілклі.
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