Костюк сыграет в основной сетке турнира в Илкли

Украинская теннисистка Марта Костюк одолела свою соотечественницу Катарину Завацкую в финале квалификации на 100-тысячнике ITF в британском Илкли.
В матче за выход в основную сетку Марта победила в двух сетах.
Илкли. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Катарина Завацкая (Украина) – 7:5, 6:4
Напомним, в прошлогоднем финале основного турнира еще одна украинка Даяна Ястремская проиграла Терезе Смитковой из Чехии.
Источник — Sport.ua
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