Костюк сыграет в основной сетке турнира в Илкли

16:48 — zvalenok02

А это уже .... Даже слов правильных не могу подобрать. Здесь же динамофил *хацкевич бог* те же во...

16:40 — jekаfunny

под Платини копают наверное с 14 года, и как то почему то один ты задаешься вопросом и именно про...