Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Костюк сыграет в основной сетке турнира в Илкли

В финале квалификации Марта одолела Катарину Завацкую

  • 18.06.2019 15:15
  • 1048 просмотров
  • 6 комментариев
Костюк сыграет в основной сетке турнира в Илкли
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк одолела свою соотечественницу Катарину Завацкую в финале квалификации на 100-тысячнике ITF в британском Илкли.
 
В матче за выход в основную сетку Марта победила в двух сетах.
 
Илкли. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Катарина Завацкая (Украина) – 7:5, 6:4
 
Напомним, в прошлогоднем финале основного турнира еще одна украинка Даяна Ястремская проиграла Терезе Смитковой из Чехии.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 18.06.2019 16:37
    +1
    Марті і її вболівальникам вітання з виходом у основну сітку. Хочеться ще позитиву від українок ще цього тижня.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.06.2019 16:37
    -1
    vit-2, 18.06.2019 16:35
    А що іранця вже немає, який був тренером Марти у Страсбурзі?
    Та он по ходу только там и был. Больше нигде и никого рядом с Мартой не было после Бричека.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 18.06.2019 16:35
    +1
    Andrey Kuzma, 18.06.2019 16:26
    После расставания с Бричеком, я не видел, что бы мать Талына возобновила работу. Батя с ней ездил и физрук.
    А що іранця вже немає, який був тренером Марти у Страсбурзі?
    Ссылка
    Andrey Kuzma
    online
      Andrey Kuzma, 18.06.2019 16:26
    -1
    SandroKing, 18.06.2019 15:51
    Такое впечатление, что Марта сейчас и есть вся команда)
    После расставания с Бричеком, я не видел, что бы мать Талына возобновила работу. Батя с ней ездил и физрук.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.06.2019 15:51
    0
    Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:41
    Смотрел одним глазом во время игры Даяны. В двух словах: эмоций много, тенниса мало. Тоже к вопросу о психологе в команде.
    Такое впечатление, что Марта сейчас и есть вся команда)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:41
    0
    Смотрел одним глазом во время игры Даяны. В двух словах: эмоций много, тенниса мало. Тоже к вопросу о психологе в команде.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 18.06.2019 16:37
    +1
    Марті і її вболівальникам вітання з виходом у основну сітку. Хочеться ще позитиву від українок ще цього тижня.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 18.06.2019 16:35
    +1
    Andrey Kuzma, 18.06.2019 16:26
    После расставания с Бричеком, я не видел, что бы мать Талына возобновила работу. Батя с ней ездил и физрук.
    А що іранця вже немає, який був тренером Марти у Страсбурзі?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.06.2019 15:51
    0
    Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:41
    Смотрел одним глазом во время игры Даяны. В двух словах: эмоций много, тенниса мало. Тоже к вопросу о психологе в команде.
    Такое впечатление, что Марта сейчас и есть вся команда)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:41
    0
    Смотрел одним глазом во время игры Даяны. В двух словах: эмоций много, тенниса мало. Тоже к вопросу о психологе в команде.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности