Илкли. Ястремская проиграла в финале

18-летняя одесситка Даяна Ястремская (№151 WTA) не смогла выиграть травяной 100-тысячник в Илкли. В финальном поединке украинка в трех сетах уступила Терезе Смитковой из Чехии (№235 WTA).
Илкли. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Тереза Смиткова (Чехия) – 6:7(2), 6:3, 6:7(4)
Источник — Sport.ua
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