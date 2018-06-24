Илкли. Ястремская проиграла в финале

15:53 — Serj Shets

жесть....может быть новый рекорд всех ЧМ с такой игрой....

15:51 — Віктор

6 попаданий в створ ворот - 5 голов. Это Англия.

15:50 — Віктор

Кошмар как играет Англия. Жалко их оппонентов.

15:50 — dudigo78

ну і на фуя питається система var?

15:49 — Александр Шевченко

Англам еще один нужен. Чтобы потом можно было ничейку с Бельгией скатать за первой место!

15:47 — zac76

ДВА левых пеналя, ДВА!!!!! ЭТО... какой-то... ПОЗОР

15:45 — zac76

Дальше -без меня. Арбитр сломал игру, засчитав 2-ой гол, трижды "левый" 3-й и 4-й голы ...