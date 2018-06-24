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Илкли. Ястремская проиграла в финале

Украинская теннисистка в трех сетах уступила Терезе Смитковой из Чехии

  • 24.06.2018 15:42
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iltsc.co.uk. Даяна Ястремская
© iltsc.co.uk. Даяна Ястремская
18-летняя одесситка Даяна Ястремская (№151 WTA) не смогла выиграть травяной 100-тысячник в Илкли. В финальном поединке украинка в трех сетах уступила Терезе Смитковой из Чехии (№235 WTA).
 
Илкли. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Тереза Смиткова (Чехия) – 6:7(2), 6:3, 6:7(4)

 

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Источник — Sport.ua

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