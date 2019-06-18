Леся Цуренко – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12:12 — Axmetov

Я не в оккупации,а в ссылке,как Ленин,по Родине страдаю и думаю,как бы помочь народу,вроде тебя,х...

12:04 — jekаfunny

ну так ты свои фантазии тоже с прокурором Швейцарии обсуждай П,С, вообще фиолетово на суркис...

12:03 — Axmetov

Перелогинься и третий комент напиши

12:02 — Axmetov

Быстро реагируешь У прокурора Швейцарии попроси ссылочку

12:02 — MetalKH

Ты в оккупации окончательном себе мозги пропил. У донецких какая-то паранойя уже