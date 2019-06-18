Леся Цуренко – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 18 июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№32 WTA) проведет стартовый поединок одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
На старте соревнований украинка померяется силами с британкой Дженнифер Брэди (№66 WTA). Встреча пройдет пятым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сразится против Донны Векич из Хорватии (№22 WTA) или Эшли Барти из Австралии (№2 WTA)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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