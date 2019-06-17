Н. Киченок / Спирс – Дарт / В. Уильямс. LIVE трансляция

В понедельник, 17 июня, Надежда Киченок стартует в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.

Украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США в стартовом матче сразится с обладательницами wild card Хэрриет Дарт из Великобритании и Винус Уильямс из США.

Встреча состоится четвертым запуском на первом корте после матча Младенович – Родина. Ориентировочное время начала матча 19:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.