Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 7-е место, рывок Костюк

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на седьмую позицию в обновленном рейтинге WTA. Напомним, что украинка уступила в третьем круге Ролан Гаррос, но улучшить позицию Свитолиной удалось благодаря неудачам Симоны Халеп и Слоан Стивенс, которые покинули турнир после четвертьфиналов.

А победительнице Открытого чемпионата Франции Эшли Барти сделала рывок с 8-й, на вторую строчку рейтинга.

Среди украинок наибольшего прогресса удалось достичь Марте Костюк. 15-летняя теннисистка вышла в финал турнира в Торуне, что позволило Марте подняться на 28 позиций. Теперь Костюк 178-я.