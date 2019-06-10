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Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 7-е место, рывок Костюк

Украинские теннисистки улучшили позиции

  • 10.06.2019 09:20
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Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 7-е место, рывок Костюк
© WTA Strasbourg. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на седьмую позицию в обновленном рейтинге WTA. Напомним, что украинка уступила в третьем круге Ролан Гаррос, но улучшить позицию Свитолиной удалось благодаря неудачам Симоны Халеп и Слоан Стивенс, которые покинули турнир после четвертьфиналов.

А победительнице Открытого чемпионата Франции Эшли Барти сделала рывок с 8-й, на вторую строчку рейтинга.

Среди украинок наибольшего прогресса удалось достичь Марте Костюк. 15-летняя теннисистка вышла в финал турнира в Торуне, что позволило Марте подняться на 28 позиций. Теперь Костюк 178-я.

 

 

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Источник — Sport.ua

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