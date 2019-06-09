Торунь. Костюк уступила в финале

Украинская теннисистка Марта Костюк (№206 WTA) не сумела стать чемпионкой 60-тысячника ITF в польском Торуне. В финале 16-летняя спортсменка уступила Ребекке Шрамковой (№198 WTA) из Словакии.
Матч длился 56 минут. Костюк выиграла лишь один гейм на своей подаче и совершила два брейка. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Шрамковой.
Финал
Марта Костюк (Украина) - Ребекка Шрамкова (Словакия) - 1:6, 2:6
Источник — Sport.ua
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Натомість, Марта грала на фоні втоми після 3 поспіль виграних матчів у 3-х сетах. Тут у Торуні в мене склалося враження що Марта грає вже на спаді, в порівнянні зі Страсбургом. Якесь сповільнене кіно було в Польщі від Марти: ні подачі сильної (за 3 гри з трансляцією не побачив жодного ейсу від українки), ні швидкості в пересуванні по корті, не проглядалася жага до гри.
Все одно вихід у фінал це плюс для теперішньої Марти.
А які взагалі в Марти плани на траві, а то щось немає інформації з даного приводу.
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