Торунь. Костюк уступила в финале

12:56 — vit-2

Тільки не треба фантазувати про турнір на минулому тижні: до Туроня Шрамкова востаннє зіграла 23 ...

12:53 — vit-2

На рахунок втомилася не менше можна посперечатися, бо словачка вчора зіграла лише 1,5 сета (супер...

12:49 — Олександр Радченко

К тому же на прошлой недели Шрамкова выиграла турнир и играла финал в паре вчера . Хватит про ус...