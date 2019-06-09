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Торунь. Костюк уступила в финале

Украинка не смогла обыграть Ребекку Шрамкову

  • 09.06.2019 12:10
  • 1102 просмотра
  • 6 комментариев
Торунь. Костюк уступила в финале
© Bella Cup. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№206 WTA) не сумела стать чемпионкой 60-тысячника ITF в польском Торуне. В финале 16-летняя спортсменка уступила Ребекке Шрамковой (№198 WTA) из Словакии. 
 
Матч длился 56 минут. Костюк выиграла лишь один гейм на своей подаче и совершила два брейка. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Шрамковой.
 
Финал
Марта Костюк (Украина) - Ребекка Шрамкова (Словакия) - 1:6, 2:6

 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    pass19
      pass19, 09.06.2019 12:54
    0
    Uria Lug, 09.06.2019 12:23
    Ну и чмо, с такой игрой её на большие шлемы ставят. Позорище!!!
    Похоже ставишь ты и не совсем удачно))
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 09.06.2019 12:33
    -1
    Шрамкова сьогодні добре зіграла: усі свої матчі словачка вигравала в 2-х сетах, а в півфіналі і того менше, бо суперниця знялась в середині 2-го сету.
    Натомість, Марта грала на фоні втоми після 3 поспіль виграних матчів у 3-х сетах. Тут у Торуні в мене склалося враження що Марта грає вже на спаді, в порівнянні зі Страсбургом. Якесь сповільнене кіно було в Польщі від Марти: ні подачі сильної (за 3 гри з трансляцією не побачив жодного ейсу від українки), ні швидкості в пересуванні по корті, не проглядалася жага до гри.
    Все одно вихід у фінал це плюс для теперішньої Марти.
    А які взагалі в Марти плани на траві, а то щось немає інформації з даного приводу.
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    Uria Lug
      Uria Lug, 09.06.2019 12:23
    -6
    Ну и чмо, с такой игрой её на большие шлемы ставят. Позорище!!!
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    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2019 12:14
    +3
    sv_2000, 09.06.2019 12:11
    Ну ниче. За турнир Марте зачет. Теперь переключаться надо на траву. Цель - пробиться в основную сетку Уима.
    Добре було б, але це ж біля 500 очок треба десь узяти. Інакще світить лише бійня у квалі
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    sv_2000
      sv_2000, 09.06.2019 12:11
    0
    Ну ниче. За турнир Марте зачет. Теперь переключаться надо на траву. Цель - пробиться в основную сетку Уима.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2019 12:10
    +3
    Дивлюсь нагородження. Марта чомусь весела така))) Мабуть довольна, що нарешті усе закінчилося
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2019 12:14
    +3
    sv_2000, 09.06.2019 12:11
    Ну ниче. За турнир Марте зачет. Теперь переключаться надо на траву. Цель - пробиться в основную сетку Уима.
    Добре було б, але це ж біля 500 очок треба десь узяти. Інакще світить лише бійня у квалі
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2019 12:10
    +3
    Дивлюсь нагородження. Марта чомусь весела така))) Мабуть довольна, що нарешті усе закінчилося
    Ссылка
    pass19
      pass19, 09.06.2019 12:54
    0
    Uria Lug, 09.06.2019 12:23
    Ну и чмо, с такой игрой её на большие шлемы ставят. Позорище!!!
    Похоже ставишь ты и не совсем удачно))
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 09.06.2019 12:11
    0
    Ну ниче. За турнир Марте зачет. Теперь переключаться надо на траву. Цель - пробиться в основную сетку Уима.
    Ссылка
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